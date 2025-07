Lollapalooza 2025 wird vom 31. Juli bis 3. August im Grant Park in Chicago untergehen. Eine Aufstellung von Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Doechii, A $ AP Rocky, Gracie Abrams, Rüfüs Du Sol, zweimal und zu Luuk -Combs.

Erfahren Sie, wie Sie Last-Minute-Tickets für das Festival unten erhalten.

Tickets für Lollapalooza 2025 sind ausverkauft. Wie kann ich trotzdem reinkommen?

Sie haben Recht! Viertägige Tickets für Lollapalooza-einschließlich Einzeltages-GA, zweitägiger GA und viertägiger GA sowie GA+, VIP und Platinumscheine, sind seit dem Verkauf im März alle ausverkauft.

Während potenzielle Teilnehmer sich einer Warteliste anschließen können, um Tickets zu erhalten, ist StubHub die beste Wette für Last-Minute-Tickets, bei denen Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 110% garantiert sind. StubHub ist eine sekundäre Marktticket -Plattform, und die Preise können je nach Bedarf höher oder niedriger als der Nennwert sein.

GA 4-Tage (kaufen Tickets) / Preise beginnen bei 652 USD einschließlich Gebühren

GA 4-Tage+ (Kaufen Sie Tickets) / Preise beginnen bei 999 USD einschließlich Gebühren

GA 4-Tage-VIP (Kaufen Tickets) / Preise beginnen bei 2106 USD inklusive Gebühren

GA 4-Tage-Platin (Kaufen Tickets) / Preise beginnen bei 7752 USD inklusive Gebühren

GA 1-Tage-Donnerstag (Kauf von Tickets) / Preise beginnen bei 256 USD einschließlich Gebühren

GA 1-Tage-Freitag (Kauf von Tickets) / Preise beginnen bei 241 USD einschließlich Gebühren

GA 1-Tage-Samstag (Kauftickets) / Preise beginnen bei 256 USD einschließlich Gebühren

GA 1-Tage-Sonntag (Kauftickets) / Preise beginnen bei 284 USD einschließlich Gebühren

GA+ -Einheiten umfassen unbegrenzten Zugang zu zwei exklusiven Lounges mit Schatten, entspannten Sitzplätzen, Rasenspielen, Jumbo -Bildschirmen, die die Hauptbühnenaufführungen und engagierte Gastgewerbepersonal streamen. Weitere Vorteile sind klimatisierte Toiletten, eine private Bar, engagierte Lebensmittelverkäufer, eine kostenlose Station für Wasserauffüllung und ein neuer engagierter Eingang in der Michigan Ave und der Van Buren Street.

Zu den VIP-Annehmlichkeiten gehören auf dem Feld Betrachtungsbereiche in beiden Hauptbühnen, Zugang zu zwei exklusiven Lounges mit Schatten, entspannten Sitzplätzen und direktem Zugang zur Bühne sowie dem Transport von Golfwagen zwischen Lounges. Genießen Sie klimatisierte Toiletten, private Bars, engagierte Lebensmittelverkäufer, kostenlose Wasserauffüllstationen, einen Jumbo-Bildschirm, ein Festivalhaar- und Glitzer-Dienste sowie besondere Annehmlichkeiten wie Schließfächer, mobiles Ladung und ein engagiertes Merch-Store-alles mit einem neuen engagierten Eingang für einen schnelleren Eingang.

Zu den Platinausstattungen zählen das ultimative Festivalerlebnis mit exklusiver Bühnenbesichtigung in sechs Bühnen, unbegrenzter Zugang zu zwei klimatisierten Lounges mit kostenlosen Full-Service-Bars und ganztägigem Essen aus Top-Restaurants. Weitere Vorteile sind Golfwagentransporte, verbesserte Toiletten, Festivalhaar- und Glitzerdienste, kostenlose Schließfächer und Ladestationen, ein engagierter Eingang, Vorverkaufszugang zu Aftershows, beschleunigte Merch -Checkout, ein exklusives Festivalgeschenk und Zugang zu allen VIP-, GA+und GA -Annehmlichkeiten.

Gibt es Rabatte für Lollapalooza 2025?

Fans können über Booking.com bis zu 15% Rabatt auf Hotel- und Reiseunterkünfte sparen.

Was ist die Lollapalooza 2025 -Aufstellung?

Lollapalooza 2025 wird von Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Doechii, A $ AP Rocky, Gracie Abrams, Rüfüs du Sol, Korn, zweimal und Luke Combs angeführt.

Other notable acts featured on the lineup include Clairo, Cage the Elephant, The Marías, Djo, Dom Dolla, Martin Garrix, Bleachers, Mk.gee, Wallows, Dominic Fike, Foster the People, T-Pain, Sierra Ferrell, Finneas, Remi Wolf, Royel Otis, Marina, Bladee, Barry Can’t Swim, JPEGMAFIA, 2Hollis, Flipturn, Magdalena Bay, Jesaja Rashad, Mariah der Wissenschaftler und Amaarae.

Schauen Sie sich die vollständige Lollapalooza 2025 -Aufstellung über sein offizielles Poster unten an und nehmen Sie hier Tickets für das Festival.