Wann Jurassic World Rebirth beginnt, es fühlt sich wie das Ende der Welt an, nur ein bisschen. Insbesondere ist es das Ende einer Welt, die 1993 geboren wurde Jurassic Parkwo Dinosaurier einst eine kulturelle Besessenheit waren, aber jetzt in Zahlen schwinden (hauptsächlich darauf, nur in bestimmten Klimazonen überleben zu können), wobei die Öffentlichkeit weniger interessiert als je zuvor mehr über diese Kreaturen lernte.

Die Menschheit hat diese prähistorischen Wesen noch nicht vollständig aufgegeben, weil einige Menschen einen Weg herausgefunden haben, vielleicht etwas Geld mit ihnen zu verdienen. (Es ist das, was Menschen schließlich am besten können.) Insbesondere auf einer bestimmten abgelegenen Insel gibt es einige Arten von langlebigen Dinosauriern, deren DNA die Heilung für Herzerkrankungen behalten könnte.

Ein Pharmaunternehmen, das von Martin Krebs (Rupert Friend) vertreten ist, setzt eine Expedition nach Ile Saint-Hubert ein, um einige DNA-Proben zu erwerben. Das Team Krebs Assembles umfasst den Paläontologen Henry Loomis (Jonathan Bailey), der alle notwendigen Dino -Fakten zusammen mit Zora Bennett (Scarlett Johansson) und Duncan Kincaid (Mahershala Ali) und ihren Mitbilanzspezialisten bereitstellt.

Verwandte Video

Dies ist der erste Jura Fortsetzung, die nicht mit einem einzigen Charakter in einem früheren Film vorgestellt wurde, jenseits eines Casual Namedrop von Dr. Alan Grant, einem Neuanfang, der dient Wiedergeburt Besonders gut, besonders mit der zusätzlichen Wendung, dass Zora und Duncan neben Henry, sehr viel die Protagonisten des Films, anstatt die Tradition des Franchise fortzusetzen, nicht vertrauenswürdige Söldnertypen als sekundäre Nemesen fortzusetzen. Dieser Film wagt es zu fragen: Was ist, wenn Söldnerinnen ist war nicht Die schlimmsten Menschen auf dem Planeten?

Natürlich wäre es keine Reise zu einer schrecklichen Dinosaurierinsel ohne mindestens ein Kind und die Mittel, mit denen der Schriftsteller David Koepp (Schriftsteller der ersten beiden Jurassic Park Filme, die hierher zurückkehren) stellt sicher, dass dies ein bisschen klobig ist: Während des Expeditionsteams mit Ile Saint-Hubert ein Mayday-Anruf von einer Familie auf einer Segelausreise erfasst, die von einigen walgroßen Wasserdinos grob unterbrochen wurde. Während dieser anfängliche Zufall etwas erfunden ist, gibt es dem Film, dass die Familie Delgado den Film beteiligt ist-auch wenn Xavier (David Iacono), der jugendliche Freund, der auf der Reise der Delgados mitmacht, manchmal irritierend genug ist, um ein oder zwei Chomps von einem T-Rex zu verdienen.

Koepp und Regisseur Gareth Edwards erhöhen immer wieder die Einsätze und verstärken die Gefahr noch bevor diese unglücklichen Schluchzen endlich nach Ile Saint-Hubert schaffen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Film wirklich in Gang gerät, und die Mission des Teams hat gut mit einigen starken Versatzstücken gekoppelt, die legitime Thrills bieten. Während einige der Effekte in Bezug auf die Komposition etwas unterdoppig anfühlen, fällt Edwards ‚Händchen für saubere Aktionen hier auf – und für diejenigen, die seine Verwendung von Fackeln in den Jahren 2014 liebten GodzillaMach dir keine Sorgen, während der Nachtsequenzen gibt es einen echten Flare-a-Palooza.

Kurz gesagt, wie die obige Überschrift sagt, ist das Ergebnis das zweitbeste Jura Film jemals gemacht. Zugegeben, dies ist angesichts der Filme, die es vorausgegangen sind, kein so großes Kompliment wie möglich. Wirklich, die gesamte Geschichte dieses Franchise war eine verzweifelte Anstrengung, die Magie dessen wiederzuerobern, was Steven Spielberg 1993 getan hat und immer kurz vorkam – meine Arbeit schnell zusammenzufassen/zu zeigen…