Renée Elise Goldsberry setzte sich mit Kyle Meredith zusammen, um tief in ihr lebendiges Debütalbum einzutauchen. Wer ich wirklich bin. Das mit Tony ausgezeichnete Kraftpaket, bekannt für ihre Rolle als Angelica Schuyler in Hamiltonbeweist, dass sie hinter einem Mikrofon genauso überzeugend ist wie auf der Bühne. Sie mischt Pop mit der Theaterseele des Broadways und hat einen Rekord gemacht, der sich Genre widersetzt und gleichzeitig zeitlos fühlt. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

„Dieses Album hat vier Jahre gedauert, weil ich nur alles ausdrücken wollte“, erklärt Goldsberry. „Ich wollte nicht in eine Box passen – ich wurde endlich klar, dass das meine Kraft ist.“ Sie eröffnet Tracks wie „Love Returned“, ein Juwel mit gesprochenem Wort, das Ani DiFrancos rohe Intimität kanalisiert, und „Starring“, eine bombastische, bluesige Schaukel, die ihre Fähigkeit zu Groove zeigt.

Natürlich, Hamilton bleibt ein geschätztes Kapitel. Sie besuchte „zufrieden“ für das Album und vereint kürzlich mit der Original -Besetzung für die Tony Awards. „Wir sind lächerlich albern, wenn wir zusammen sind“, gibt sie zu. „Es ist Liebe im ganzen Raum.“ Inzwischen ihre andere Familie, die Girls5eva Crew, könnte noch mehr Geschichten zu erzählen haben. „Ich träume, wir werden in 10 Jahren zurück sein, mich gleich anziehen, Harmonie singen, Einkaufszentren übernehmen, die wahrscheinlich nicht existieren werden“, scherzt sie.

Hören Sie sich Renée Elise Goldsberry an Wer ich wirklich binAnwesend HamiltonAnwesend Girls5evaund mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten.

https://www.youtube.com/watch?v=5ko-wj0z1rw

