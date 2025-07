Metallica ist einer der vielen prestigeträchtigen Metal- und Rock -Acts, die beim kommenden Konzert „Back to the Anfang“ die endgültigen Auftritte von Black Sabbath und Ozzy Osbourne markieren. Schlagzeuger Lars Ulrich sagt, er würde bei der Show am 5. Juli in Birmingham, England, sein, auch wenn seine Band nicht auf der Rechnung nicht auf der Rechnung sei.

Schwere Folge Kürzlich mit Ulrich und Bassist Robert Trujillo beim Tribeca Festival Red Carpet Premiere des neuen Dokumentarfilms eingeholt Metallica rettete mein Leben in New York City. Wir konnten sie nicht gehen lassen, ohne nach der letzten schwarzen Sabbat -Show sowie dem Erbe der Heavy Metal Godfathers zu fragen.

„Schwarzer Sabbat und Ozzy sind ein wichtiger Teil des Grundes, warum Sie und ich heute hier stehen und heute ein Gespräch führen“, begann Ulrich. „Es gibt keinen Platz auf dem Planeten Erde, ich wäre lieber am 5. Juli. Wenn wir nicht spielen würden, wäre ich immer noch da.“

Der Schlagzeuger fuhr fort: „Ich habe in den späten 70ern in Kopenhagen schwarzer Sabbat gesehen. Sabotage Tour, AC/DC -Eröffnung. Es geht weit zurück. Wir müssen da sein. Wir hatten das Glück, sie in die Rock & Roll Hall of Fame aufzunehmen, und unser Weg mit ihnen ist nur voller Liebe und Wertschätzung. “

Trujillo fügte hinzu, dass die Mitglieder von Metallica zum ersten Mal ähnliche erste Erfahrungen mit schwarzer Sabbaths Musik hörten: „Wir waren im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer eines Menschen, hörten das (Debüt) Album an und erschreckten den Mist mit diesem ersten Track, Black Sabbath.

Zusätzlich zu Metallica und dem letzten Sabbat und Ozzy -Auftritten werden das Konzert „Back to the Anfang“ Guns N ‚Roses, Tool, Pantera, Slayer, Gojira und Dutzende anderer Musikakte enthalten. Fans, die es nicht in die Show schaffen, können das ganztägige Konzert über einen kostenpflichtigen Livestream sehen.

Sehen Sie sich unser Interview mit Robert Trujillo und Lars Ulrich oben an und schauen Sie sich auch Teil 1 des Gesprächs an, in dem sie den Dokumentarfilm besprechen Metallica rettete mein Leben.

Mühe, das Interview im obigen Spieler anzusehen? Beobachten Sie auf YouTube.