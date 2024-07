Lassen Sie sich nicht von dem neuen Trailer täuschen für Agatha – Die ganze Zeitdas bevorstehende WandaVision Spinoff von Marvel und Disney+. Die Serie bringt Kathryn Hahn als Agatha Harkness zurück, die legendäre Hexe, die nun versucht, ihre Kräfte zurückzugewinnen, mit etwas Hilfe von Aubrey Plaza.

Basierend auf der Art und Weise, wie dieser Trailer beginnt, scheint es, als ob Showrunner Jac Schaeffer, der zuvor WandaVisionist noch nicht fertig mit dem Spielen mit klassischen TV-Tropen und stützt sich stark auf die Klischees von Krimiserien, um Agathas neuen Platz im Leben zu bestimmen. Dies ist jedoch nur der Auftakt für ein ganz neues Abenteuer.

„In Agatha – Die ganze Zeitdie berüchtigte Agatha Harkness ist am Boden und machtlos, nachdem ein misstrauischer Gothic-Teenager ihr hilft, sich von einem verzerrten Zauber zu befreien“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. „Ihr Interesse wird geweckt, als er sie anfleht, ihn auf die legendäre Hexenstraße zu führen, eine magische Herausforderung an Prüfungen, die, wenn sie überlebt wird, eine Hexe mit dem belohnt, was ihr entgangen ist. Gemeinsam stellen Agatha und dieser mysteriöse Teenager einen verzweifelten Hexenzirkel zusammen und machen sich auf den Weg die Straße hinunter …“

Weitere Hauptrollen in der neuen Serie spielen Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp und Patti LuPone. Während alle Folgen von WandaVision Regie führte Matt Shakman, Schaeffer inszenierte die Pilotfolge von Agathawobei sich Rachel Goldberg und Gandja Montiero ebenfalls die Regie teilen.

Agatha – Die ganze Zeit ist eines der limitierten Angebote des MCU in diesem Jahr, zusammen mit dem im Januar Echo und in diesem Monat Deadpool und Wolverine. Obwohl sich der Tentpole-Riese nach einigen Rückschlägen in einer Wiederaufbauphase befindet, gibt es große Pläne für die Zukunft, darunter ein potenzielles Rächer Film mit über 60 Charakteren.

Die ersten beiden Episoden von Agatha – Die ganze Zeit Premiere am 18. September um 18:00 Uhr PT/21:00 Uhr ET auf Disney+. Neue Folgen erscheinen mittwochs. Sehen Sie sich unten den vollständigen Trailer an.