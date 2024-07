Halle Berry und Glenn Close haben sich für Ryan Murphys kommendes Hulu-Anwaltsdrama beworben, in dem sie neben Kim Kardashian die Hauptrollen spielen werden.

Die im vergangenen Dezember angekündigte Serie trägt den Arbeitstitel Alles ist fairentsprechend Vielfalt. Der Film wurde zuvor als „hochklassiger, glänzender und sexy Krimi für Erwachsene“ beschrieben und Kardashian spielt darin die erfolgreichste Scheidungsanwältin von Los Angeles und Inhaberin einer Anwaltskanzlei, die ausschließlich von Frauen geführt wird.

Details zu Berrys und Closes Rollen sind derzeit nicht bekannt. Beide Schauspieler werden als ausführende Produzenten fungieren, wobei Close unter ihrem Banner Trillium Productions auch als Produzent tätig sein wird.

Für Close, Alles ist fair ist eine Rückkehr auf vertrautes Terrain, nachdem sie zuvor in FX’s Schädendie für ihre Rolle als Patty Hewes zwei Emmys erhielt. Zuletzt war sie in Apple TVs Teheran Und Der neue Lookund ist so eingestellt, dass es in der gestapelten Besetzung erscheint für Wach auf, toter Mannder dritte Messer raus Film.

Berrys letzte reguläre Fernsehrolle war die der Molly Woods in der CBS-Science-Fiction-Serie Erhaltendie von Steven Spielberg als ausführender Produzent produziert wurde und von 2014 bis 2015 zwei Staffeln lang lief. Seitdem trat sie in Filmreihen wie Kingsman Und John Wick Serie und spielte die Hauptrolle im Science-Fiction-Film von 2022 Mondfall.