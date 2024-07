Also, Leute, macht euch bereit, wieder an die Arbeit zu gehen. Puck berichtet, dass ein Der Teufel trägt Prada Eine Fortsetzung ist in Arbeit, Meryl Streep und Emily Blunt werden in ihre Rollen zurückkehren.

Während die Autorin Aline Brosh McKenna möglicherweise zurückkehrt und das Drehbuch schreibt, ist Anne Hathaway nicht unbedingt im Gespräch. Sie spielte ursprünglich die Hauptrolle in dem Film aus dem Jahr 2006 über eine junge Assistentin, die es mit einem der schlimmsten Chefs der Welt zu tun bekommt – einem einflussreichen Modemagazin-Redakteur.

Im vergangenen April klang Hathaway nicht optimistisch hinsichtlich einer Prada Fortsetzung, erzählen V Magazin „Wir lieben uns alle und wenn jemand einen Weg finden würde, das zu tun, wären wir alle verrückt, wenn wir es nicht täten. Aber es gibt heutzutage einen großen Unterschied in der Technologie und eines der Dinge an dieser speziellen Geschichte ist, dass es darum ging, ein physisches Objekt herzustellen. Jetzt, wo so viel digital ist, wäre es einfach ganz anders. Vielleicht sollten ich, Stanley, Emily, Meryl, Dave Frankel, Patricia Field … einfach alle etwas anderes zusammen machen. Das würde Spaß machen.“

Der neue Film, PuckLauren Sherman sagt, dass Hathaways Andie Sacks vielleicht ganz hinter sich gelassen wird und sich auf das Schicksal von Miranda Priestly, Streeps furchteinflößender Figur, konzentriert, die das Ende ihrer Karriere und den Niedergang der Zeitschriftenbranche erlebt. Erschwerend kommt hinzu, dass Blunts Figur Emily jetzt als Führungskraft bei einer Luxusmodemarke arbeitet und die Kontrolle über die Werbebudgets dieser Marke hat.

Natürlich können sich diese Details ändern, wenn der Film immer wahrscheinlicher wird. In der Zwischenzeit ist Streeps Rückkehr für die vierte Staffel von Nur Morde im Gebäude später in diesem Sommer, während Blunt in dem sträflich unterschätzten Ein Colt für alle Fälle.