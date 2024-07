Werfen Sie einen Blick auf die Konzertkalender Ihrer Region und Sie werden vielleicht nicht nur feststellen, dass Sublime auf einer Festivalbühne stehen, sondern dass Sublime with Rome auch als Headliner in einem nahegelegenen Club auftreten. Für den durchschnittlichen Alternative-Rock-Fan mag es so aussehen, als gäbe es zwei aktive Inkarnationen von Sublime – und diese Tatsache hat sowohl zu ein wenig Verwirrung als auch zu ein wenig Ska-gewürztem Streit geführt.

„Ich meine, soweit es mich betrifft, wurde die letzte Sublime-Show 1996 im Phoenix Theater gespielt.“

Holen Sie sich hier Sublime-Tickets

Das sagt Jakob Nowell, der Sohn des verstorbenen Sublime-Sängers Bradley Nowell, und meint damit den Veranstaltungsort im kalifornischen Petaluma, wo die Band aus Long Beach am 24. Mai 1996 auftrat. „Dort ist mein Vater gestorben.“

Jakob tritt nun zum ersten Mal in die Fußstapfen seines Vaters und tritt als Frontmann von Sublime bei einer Reihe von Festivalauftritten auf. Er ist bereits im Familiengeschäft tätig, startete zunächst seine eigene Musikkarriere als Sänger der Ska-Punk-Band LAW und veröffentlichte kürzlich sein BETRETEN SIE: DAS SCHLOSS Debüt unter dem Namen Jakob’s Castle. Jetzt hat er jedoch die Chance, das Erbe seiner Familie auf ganz neue Weise zu ehren.

„Ich wollte immer nur, dass die Musik zu einem Vollzeitjob für mich wird, und dafür bin ich extrem dankbar“, erzählt er. Folge. „Viele Leute entdecken mich gerade erst, also haben sie verständlicherweise den Eindruck: ‚Oh, weil er der Sohn von dem und dem ist, kriegt er all das Zeug in die Finger geschmiert und steigt mit Sublime auf.‘ Ich habe über ein Jahrzehnt lang im Verborgenen geschuftet, mit No-Name-Bands, die Musik veröffentlichen, die sich niemand jemals anhören wird, und ich war vollkommen zufrieden damit.“

„Ich glaube, ich habe meine 10 Jahre investiert und versuche immer noch, mir da draußen die Sporen zu verdienen. Und was meine Sublime-Sachen betrifft, so mache ich sie nur aus Liebe und aus Respekt gegenüber den Fans, den Freunden und der Familie – scheiß auf alles andere.“