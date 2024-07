Sarah McLachlans ausschließlich für Frauen konzipiertes Tourneefestival Lilith Fair aus den späten 90er-Jahren ist das Thema eines neuen abendfüllenden Dokumentarfilms.

Der von der CBC stammende, autorisierte Film ist inspiriert vom 2019 Vanity Fair Artikel Ein Mysterium aufbauen: Eine mündliche Überlieferung von Lilith Fairgeschrieben von Jessica Hopper mit ehemaligen Folge Herausgeberin Sasha Geffen und Jenn Pelly. Einfach betitelt Lilith-MesseDer Film wurde von Ally Pankiw gedreht und basiert auf über 600 Stunden Archivmaterial, Interviews und Geschichten von Fans, Festivalorganisatoren und Künstlern, die bei Lilith Fair mitgespielt haben.

Zu den in der Dokumentation enthaltenen Künstlerinterviews gehören Gespräche mit McLachlan selbst, Sheryl Crow, Erykah Badu, Bonnie Raitt, Brandi Carlile, Natalie Merchant, Mýa, Jewel, den Indigo Girls, Emmylou Harris und Olivia Rodrigo. Letztere wird vermutlich über den Einfluss des Festivals sprechen, da sie bei der Gründung von Lilith Fair noch nicht einmal geboren war.

„Lilith Fair verkörpert die ‚coole ältere Schwester‘ der Musikindustrie, die die Freuden und Albträume des Frauseins bereits kennt und versucht, den Weg für zukünftige Generationen ein wenig einfacher zu machen“, sagte Pankiw in einer Erklärung. „Ich möchte den jungen weiblichen, nichtbinären und queeren Musikerinnen und Musikfans, die zum ersten Mal eine Gitarre oder Karten für ein Konzert in die Hand genommen haben, weil Lilith ihnen gezeigt hat, wie das geht, ein tieferes Verständnis des Festivals vermitteln.“

Die Lilith Fair-Tour wurde vom Sexismus inspiriert, den McLachlan in der männerdominierten Musikindustrie erlebte. Der erste Termin fand am 5. Juli 1997 im The Gorge in George, Washington, statt. Neben vielen der für die Dokumentation interviewten Künstler traten auf der Hauptbühne auch Lisa Loeb, Fiona Apple und Tracy Chapman auf.

Es kehrte für zwei weitere Sommer in den Jahren 1998 und 1999 zurück und verhalf aufstrebenden Künstlern wie Missy Elliott, The Chicks, Nelly Furtado und Christina Aguilera zum Vorschein. Lilith Fair wurde später im Jahr 2010 wiederbelebt, scheiterte aber leider aufgrund schlechter Ticketverkäufe.

Lilith-Messe wird in der Saison 2025–26 auf CBC Premiere feiern und von Elevation Pictures in die kanadischen Kinos gebracht.

McLachlan feiert den 30. Jahrestag der Auf dem Weg zur Ekstase auf einer Nordamerika-Tour, die Anfang November fortgesetzt wird. Tickets gibt es hier.