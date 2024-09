Kathy Bates hat bekannt gegeben, dass sie kurz davor steht, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen.

In einem kürzlichen Interview mit Die New York Timeserklärte die 76-Jährige, sie sei bereit, ihre Karriere zu beenden, bevor sie die Rolle der Madeline Matlock im kommenden CBS-Reboot von Matlock.

„Das ist mein letzter Tanz“, sagte Bates und erklärte, dass sie die Kontrolle über diese alles verschlingende Jagd zurückgewinnen möchte. „Manchmal bin ich eifersüchtig auf dieses Talent. Denn ich kann es nicht zurückhalten und ich will einfach nur mein Leben.“

Diese Ruhestandspläne wurden jedoch auf Eis gelegt, nachdem Bates sich für das Drehbuch des Justizdramas interessierte, in dem sie eine ältere Anwältin spielt, die es sich zunutze macht, „fast unsichtbar“ zu sein, wie ihre Figur es ausdrückt, um Fälle zu gewinnen.

„Alles, wofür ich gebetet, gearbeitet und mich durchgekämpft habe, kann ich plötzlich nutzen“, sagte sie. „Und das ist anstrengend.“

Bates begann ihre Schauspielkarriere in den frühen 1970er Jahren und war erfolgreich im Theater und in kleinen Fernsehrollen. Ihr Durchbruch kam 1990 mit der Stephen King-Adaption Elendin dem sie Annie Wilkes spielte. Für ihre Leistung in dieser Rolle erhielt sie einen Oscar als Beste Schauspielerin.

Zu Bates‘ weiteren herausragenden Leistungen zählen Rollen in Filmen wie Titanic, Grundfarben, Und Um Schmidtsowie TV-Serien einschließlich Six Feet Under, Zweieinhalb MännerUnd Amerikanische Horrorgeschichte. Sie erhielt 2016 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Die 18-teilige erste Staffel von Matlock wird am 22. September auf CBS Premiere feiern und auf Paramount+ gestreamt werden.