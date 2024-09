James Earl Jones, der EGOT-preisgekrönte Schauspieler, bekannt als Darth Vader in der Star Wars Franchise über vier Jahrzehnte, ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

James Earl Jones, der Sohn des Schauspielers und Boxers Robert Earl Jones, wurde am 17. Januar 1931 in Arkabutla, Mississippi, geboren. Sein Vater verließ die Familie kurz nach seiner Geburt und James wuchs ab seinem fünften Lebensjahr bei seinen Großeltern mütterlicherseits in Michigan auf. Jones empfand den Übergang zu seinen Großeltern als so traumatisch, dass er zu stottern begann und seine Schulzeit stumm verbrachte. Er dankte seinem Englischlehrer an der High School, Donald Crouch, dafür, dass er ihm bei seinem Stottern geholfen hatte; Crouch entdeckte Jones‘ Talent für Poesie und ermutigte ihn, seine Texte im Unterricht laut vorzulesen.

Nach seinem Highschool-Abschluss 1949 besuchte Jones die University of Michigan, wo er zunächst Medizin studierte, bevor er sich der Schauspielerei zuwandte. Während seines Studiums nahm er am Reserve Officer Training Program teil und diente kurz nach dem Koreakrieg in der Armee. Vor seiner Entlassung wurde er zum Oberleutnant befördert.

Nach seinem Militärdienst zog Jones nach New York City, wo er am American Theatre Wing studierte. 1957 gab er sein Broadway-Debüt als Zweitbesetzung für Lloyd Richards in einer Produktion von Der EierkopfIn den 60er Jahren wandte sich Jones Shakespeare zu und trat in Produktionen von Othello, König Lear, Ein Sommernachtstraum, Maß für Maß, Und Weiler. Sein Filmdebüt gab er 1964 mit Stanley Kubricks Satire über den Kalten Krieg. Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, keine Sorgen mehr zu haben und die Bombe zu lieben.

1967 spielte Jones neben Jane Alexander in einer Washingtoner Produktion von Howard Sacklers Die große weiße Hoffnung. Das Stück gewann einen Pulitzer-Preis für Drama und Jones gewann seinen ersten Tony Award als bester Schauspieler in einem Theaterstück. 1970 erhielt Jones seine erste Hauptrolle in einem Film, als das Stück in einen gleichnamigen Film adaptiert wurde. Für die Verfilmung wurde Jones für den Oscar als bester Schauspieler nominiert und war damit nach Sidney Poitier der zweite Schwarze, der die Nominierung erhielt.

1974 spielten Jones und Diahann Carroll die Hauptrollen in Claudine, die Geschichte einer schwarzen alleinerziehenden Mutter, die sechs Kinder großzieht. Der Film war einer der ersten großen Filme, in dem eine schwarze Beziehung im Mittelpunkt stand und wirtschaftliche Ungleichheit dargestellt wurde, und brachte beiden Schauspielern eine Golden Globe-Nominierung ein.

Eine seiner berühmtesten Rollen spielte Jones 1977, als er Darth Vader in Star Wars: Eine neue Hoffnung, obwohl er die Rolle erst im dritten Jahr offiziell genannt bekam Star Wars Film, 1983 Die Rückkehr der Jedi-Ritter. In einem Interview im Jahr 2008 erklärte er: „Als Linda Blair das Mädchen in Der Exorzistengagierten sie Mercedes McCambridge, um die Stimme des Teufels zu machen, der aus ihr herauskommt. Und es gab Kontroversen darüber, ob Mercedes im Abspann genannt werden sollte. Ich war einer, der dachte, nein, sie ist nur Spezialeffekt. Also, als es um Darth Vader ging, sagte ich, nein, ich bin nur Spezialeffekt. Aber es wurde so bekannt, dass ich beim dritten dachte, OK, ich lasse sie meinen Namen darauf setzen.“ Jones sprach Darth Vader in jedem Star Wars Film für die nächsten vier Jahrzehnte und trat auch in einigen der zahlreichen Fernseh-Spin-offs des Franchise auf, bevor er 2022 seinen Thron der KI-Technologie überließ. Sein letzter Beitrag zum Franchise kam 2019 in Der Aufstieg Skywalkers.

Im selben Jahr, in dem er als Darth Vader debütierte, gewann Jones den Grammy Award für das beste Spoken Word-Album für Große amerikanische Dokumente, wo er Abraham Lincolns Emanzipationsproklamation las. Er gewann seinen zweiten Tony Award für 1987 Zäune, Das Werk zeigt eine schwarze Arbeiterfamilie, die in den 1950er-Jahren ums Überleben kämpft.

Jones trat in den 1980er und 1990er Jahren in zahlreichen Filmen auf, darunter Conan der Barbar, Der Prinz aus Zamunda, Feld der Träume, Jagd auf Roter Oktober, Die Sandlot-Reihe, Das Kartell, Und Weine, geliebtes Land. 1994 lieh er Mufasa seine Stimme in Disneys Der König der Löwen. In den 90er Jahren wandte er sich dem Fernsehen zu und gewann 1991 zwei Emmys: einen als Bester Schauspieler für Gabriels Feuer, und einer für den besten Nebendarsteller in Hitzewelle. In einer Reihe von Gastrollen lieh Jones seine Stimme Die Simpsons und trat in Erfolgsserien auf wie Recht und Ordnung, Wille und Gnade, Und Frasier. Im Jahr 1998 begann er als Moderator Ein amerikanischer Moment nach dem Tod von Charles Kuralt.

Jones war in den 2000er Jahren weiterhin Gaststar in Fernsehshows und lieh großen Programmen seine ikonische Bassstimme. Er trat auf Two and a Half Men, House, Und Die Urknalltheorie, und lieferte das Voiceover für CNNs „This Is CNN“-Slogan und NBCs Berichterstattung über die Olympischen Spiele 2000 und 2004. Nach seiner Rückkehr zum Theater spielte Jones die Hauptrolle in einer Broadway-Produktion von Am goldenen Teich im Jahr 2005 und trat in einer ähnlichen Produktion von Tennessee Williams‘ Die Katze auf dem heißen Blechdach im Jahr 2008.

Im Jahr 2010 spielte Jones neben Vanessa Redgrave in einer Broadway-Produktion von Miss Daisy und ihr Chauffeur. Im darauffolgenden Jahr erhielt er bei der Aufführung der Show im Londoner West End einen Ehrenoscar von Ben Kingsley. 2013 gingen Jones und Angela Lansbury mit der Show auf Tournee in Australien. Jones trat in den 2010er Jahren in einer Reihe weiterer Stücke auf, darunter Das Gin-Spiel, Viel Lärm um Nichts, Das kann man nicht mitnehmen, Und Der beste Mann — für letzteren wurde er für einen weiteren Tony nominiert.

Im Jahr 2019 wiederholte Jones seine Rolle als Mufasa in Jon Favreaus CGI-Remake von Der König der Löwen. Im selben Jahr machte er seine letzte organische Stimmarbeit für die Star Wars Franchise für Der Aufstieg Skywalkers. Im Jahr 2021 schlüpfte er erneut in die Rolle des Königs Jaffe Joffer in Der Prinz aus Zamunda 2.

Neben dem Gewinn einer Auszeichnung in jeder der vier Hauptkategorien der darstellenden Künste wurde Jones 1992 von Präsident George HW Bush mit einer National Medal of the Arts geehrt, während er 2002 die Kennedy Center Honor erhielt. Jones erhielt außerdem den Screen Actors Guild Lifetime Achievement Award, einen Ehrendoktor der Künste der Harvard University und einen Tony Lifetime Achievement Award. Im Jahr 2022 wurde das Cort Theatre, ein Broadway-Theater in Manhattan, ihm zu Ehren in James Earl Jones Theatre umbenannt.