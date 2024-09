Billy McFarland beharrt weiterhin darauf, dass das Fyre Festival 2 stattfindet, und behauptete in einem neuen Interview mit NBC News, dass die Veranstaltung für das nächste Frühjahr auf einer privaten Insel vor der Küste Mexikos geplant sei.

„Das Fyre Festival II findet am 25. April 2025 statt, also sind es noch siebeneinhalb Monate“, sagte McFarland. „Wir haben eine Privatinsel vor der Küste Mexikos in der Karibik und eine unglaubliche Produktionsfirma, die sich um alles kümmert, von A bis Z.“

Der verurteilte Betrüger fügte hinzu, dass er 3.000 Besucher für das dreitägige Festival anlocken möchte, dessen Ticketpreise von 1.400 Dollar bis hin zu einem VIP-Paket im Wert von 1,1 Millionen Dollar reichen, das angeblich Luxusyachten, Sporttauchen und Inselhopping umfasst.

McFarland wollte den Namen der Insel nicht bestätigen, sagte aber, dass sein Team „die private Insel für die eigentlichen Festlichkeiten entwickelt und ausbaut“. Er behauptete auch, dass er sich auf eine Festivalproduktionsfirma verlässt, die „sich um die Bühnen und Toiletten und all die Dinge kümmert, von denen ich offensichtlich nicht weiß, wie man sie macht.“

Obwohl es zumindest einige Gespräche über die Logistik gab, gab McFarland zu, dass er noch keine Künstler bestätigt hat. „Wir haben noch keine Talente für Fyre II gebucht“, sagte er. „Es wird nicht nur Musik sein – zum Beispiel Karate-Kämpfe. Wir sind in Gesprächen mit ihnen, um eine Arena einzurichten, in der es beim Fyre Festival II so etwas wie Live-Kämpfe geben wird.“

Im Jahr 2018 wurde McFarland zu sechs Jahren Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt, nachdem er sich im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Fyre Fest des mehrfachen Überweisungsbetrugs schuldig bekannt hatte. Nachdem er vier Jahre der Strafe verbüßt ​​hatte, wurde er im Mai 2022 vorzeitig freigelassen.

In den letzten anderthalb Jahren hat McFarland viel von Fyre Fest 2 geredet und im vergangenen Sommer sogar die Karten im Vorverkauf ausverkauft. Nebenbei wurde er Berichten zufolge von Donald Trump, einem ebenfalls vorbestraften Schwerverbrecher, gebeten, sich mit Rappern anzubiedern.