Die Entstehungsgeschichte von FX und Hulus Englischlehrer beginnt mit jemandem im Bett. Bevor Sie sich Sorgen machen (oder hoffen?), dass dies eine erotische Wendung nehmen wird, sollten Sie wissen, dass das, was passierte, vielleicht eines der am wenigsten sexy Dinge war, die man im Bett tun kann: Durch soziale Medien scrollen.

„Es war reiner Zufall“, erzählt der ausführende Produzent Paul Simms Folgeüber den Prozess der Entdeckung Englischlehrer Schöpfer Brian Jordan Alvarez. „Ich lag im Bett und las Twitter, weil ich den Rest des Internets bereits gelesen hatte, und jemand sagte: ‚Oh, (diese Webserie) ist wirklich lustig.‘ Ich hatte noch nie davon gehört, aber ich klickte auf (Das fröhliche und wundersame Leben von Caleb Gallo) und nach 30 Sekunden dachte ich: „Ah, das macht Spaß.“ Und dann habe ich einfach weitergeschaut.“

Das war vor drei Jahren, und zu diesem Zeitpunkt war Simms nicht nur ein etablierter Fernsehproduzent, dank der klassischen NachrichtenRadio — er war auch ein Meister darin geworden, Shows wie Atlanta Und Was wir im Schatten tun zu FX, mit den Originalstimmen der Macher. Bei Alvarez, sagt Simms, wurde ihm klar, dass „ich ihn in einer Show sehen würde, das ist immer das Einzige, woran ich mich wirklich orientieren kann. Und dann sagte ich jemandem, dass ich ihn treffen wollte, und dann hatten wir ein Zoom-Gespräch und ich sagte: ‚Du solltest eine richtige Fernsehshow haben.‘ Und er sagte: ‚Also, ich habe so eine Idee von einem Typen, der Englischlehrer ist.‘ Ich dachte mir: ‚Großartig, lass uns das machen.‘ Es war also Glück.“

Zu der Zeit, als Simms Kontakt zu ihm aufnahm, hatte Alvarez sich von der Produktion von Webserien wie der gefeierten Caleb Gallo bis hin zur Mitwirkung in Projekten anderer, in 13 Episoden der Wille und Grab Revival sowie 2022’s M3GAN. Alvarez sagt jedoch, dass ihn die Idee einer Show, die in einer Highschool spielt, fasziniert hat, weil „Menschen aus allen Lebensbereichen gezwungen sind, nicht nur miteinander zu interagieren, sondern tatsächlich zusammenzuarbeiten, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, diese Kinder zu erziehen. Und die Figur Evan bekommt es wirklich von allen Seiten mit und versucht herauszufinden, was richtig ist.“

Als offizieller Englischlehrer muss Evan Widerstand von Schülern, Eltern, anderen Lehrern und der Schulbehörde ertragen. Er ist jedoch nicht allein in den Schützengräben: Evans beste Freundin und Lehrerkollegin Gwen, gespielt von Stephanie Koenig, hilft ihm, das Chaos zu überleben. Koenig traf Alvarez zum ersten Mal vor Jahren bei einem Studentenfilmdreh und sagt, dass „es wirklich so sein sollte. Wenn man seinen besten Freund trifft, denkt man: ‚Gott sei Dank.‘ Jemand, der deine Seele berührt und dich wirklich versteht. Das passierte, als ich Brian traf. Und wir brachten uns gegenseitig zum Lachen – das ist so wichtig. Lachen ist für mich das Wichtigste.“

Koenig erschien in Alvarez‘ Caleb Gallound die beiden blieben Freunde, während Schauspieler sich durch die Schwierigkeiten kämpfen, die sie durchstehen müssen, wenn sie in der Branche Fuß fassen wollen. Alvarez war einer der ersten, der Koenigs Schriften gelesen hat, sagt sie, und „er meinte: ‚Du bist ein guter Autor.‘ Es ist einfach so schön, das zu hören, besonders wenn man Dinge ausprobiert und nicht versteht und kämpft und noch niemand einen wirklich kennt. Es fühlte sich an, als wäre es das erste Mal, dass ich die Kontrolle übernehmen konnte, also die Dinge in die Hand nehmen konnte.“

Koenig ist nicht nur in der Serie zu sehen, sondern auch fest angestellte Autorin – und war technisch gesehen schon vor ihrer Besetzung Autorin. Vor den Dreharbeiten zum Pilotfilm war sie Teil eines kleinen Autorenteams, das an Drehbüchern arbeitete, aber das Team war sich nicht ganz sicher, ob sie überhaupt in der Serie auftreten könnte, da Koenig bereits für die limitierte Apple TV+-Serie vorgesehen war. Unterricht in Chemiederen Dreharbeiten etwa zur selben Zeit stattfanden.

„Großes Lob an die Produktionsleiter, die sich wirklich darum kümmern und den Zeitplan einhalten, denn das kann für sie so viel Ärger bedeuten“, sagt sie. „Ich bin sicher, dass sie das wahrscheinlich nicht durchmachen wollten, aber sie haben es getan, hauptsächlich weil (Jonathan) Krisel und Paul und Brian sich wirklich für mich eingesetzt haben.“