BootsliederMJ Lendermans Durchbruch im Jahr 2022, beginnt mit „Hangover Game“, einem zweiminütigen, bei einem Bier in der Hand knallharten Song, der mit Sportmetaphern, heulenden Country-Rock-Gitarren und einer insgesamt rockigen Stimmung aufwartet. Feuerwerk ManningLendermans ANTI- Records Debüt und Boot Lieder Der Nachfolger hingegen beginnt mit dem Titelsong, einem zurückhaltenden Folk-Liedchen, in dem der angehende Songwriter so reduziert auftritt, wie ihn die Fans noch nie gehört haben. Ironischerweise klingt es viel mehr nach einem Kater als nach „Hangover Game“.

Es ist ein mutiger Schritt für die erste mit Spannung erwartete Veröffentlichung in Lendermans Karriere und einer, der einen spezifischen Ton für Feuerwerk Manning. Er hat sich mit mitsingwürdigem Songwriting und Crazy Horse-artigen Live-Shows (wie auf seinem hervorragenden Live-Album von 2023 dokumentiert) eine Gefolgschaft engagierter Lendermen gesichert. Und der Wind (lebe und locker!)), präsentiert die neue Songsammlung einen zurückhaltenderen, kultivierteren Lenderman. Es ist, als hätte die Post-Party-Depression endlich an seine Tür geklopft.

Mit mehr Augen als je zuvor, die auf sein „lustiges Gesicht“ ruhen, lädt der Künstler aus Asheville eine urwüchsige Einladung in seine kreative Welt ein – und es ist eine Einladung, die Sie am besten annehmen, denn Feuerwerk Manning ist zweifellos eine der ausgereiftesten, zitierfähigsten und unwiderstehlichsten Indie-Rock-Veröffentlichungen des Jahres 2024.

Wie oben in der Trackliste angegeben, Feuerwerk Manning findet Lendermans überwiegend gitarrenbetonte Kompositionen, die von überraschend üppiger Country-Instrumentierung unterstützt werden. Während Lap-Steel- und Pedal-Steel-Gitarren schon lange ein fester Bestandteil seines Sounds sind, sind nun auch Geigen, Kontrabässe und Hörner offiziell zum Hoedown eingeladen. „Rip Torn“ ist das prominenteste Beispiel, das wunderbar von Landon Georges Geigenmelodien geleitet wird, aber auch andere Stücke, die sonst wie traditionellere Indie-Rock-Angelegenheiten geklungen hätten, erhalten einen subtilen Hauch von Moonshine. Nehmen Sie zum Beispiel „You Don’t Know the Shape I’m In“, das sein Gitarrenfeedback mit Klarinette und einer warmen Kontrabasslinie erdet, oder die Pedal-Steel- und Kuhglocke, die die Lead-Single „Rudolph“ unterstreichen.

Lendermans Hingabe zu seinen twangigsten Tendenzen kommt auch in den geradlinigeren Rocksongs zum Ausdruck, wie dem dynamischen „Wristwatch“ oder der glühenden Hymne „She’s Leaving You“. Auch wenn sie die Lautstärke der lauteren Songs aus seiner Vergangenheit erreichen, behält Lenderman das Tempo bei und behält den Leadgesang im Zaum. Die Punk-Attitüde von Songs wie „SUV“ oder das angestrengte Knurren von Songs wie „Tastes Just Like It Costs“ ist verschwunden. Stattdessen wirkt Lenderman abgekämpft und zu müde, um sein schmerzendes Herz zu verbergen.