James Earl Jones wurde nicht nur durch seine Mitwirkung an einigen der berühmtesten Werke der Filmgeschichte zu einer Ikone, sondern auch, weil er in seiner Karriere, die sich von der Bühne bis zur Leinwand erstreckte, von Shakespeare bis Die Simpsons. Jones konnte im Handumdrehen einschüchternd oder liebenswert sein. Am besten wird man sich wahrscheinlich für einige seiner Schurkenrollen erinnern, aber seine Großzügigkeit kam auf der Leinwand oft zum Ausdruck, insbesondere in einigen seiner denkwürdigsten Rollen.

Einige seiner berühmtesten Auftritte waren natürlich nicht auf der Leinwand zu sehen, denn von jetzt an bis ans Ende der Zeit werden wir uns an seine Stimme erinnern – dieses unverwechselbare tiefe Grollen, das genug Autorität mit sich brachte, um Armeen zu befehligen, Kinder zu terrorisieren oder ein schmerzendes Herz zu heilen. Vor seinem Tod trat Jones offiziell als Stimme von Darth Vader zurück und übergab die Zukunft der Figur in Star Wars zur KI-Technologie im Jahr 2022. Nachfolgend finden Sie einige der besten Beispiele seiner äußerst menschlichen Arbeit.

