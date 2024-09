Ein neuer Regisseur steckt im Netz von Spider-Man fest: Destin Daniel Cretton wurde als Regisseur von Marvels Spider-Man 4.

Die Nachrichten (via Der Hollywood Reporter) zeigt das Vertrauen des Marvel-Chefs Kevin Feige in Cretton, da es das vierte Marvel Cinematic Universe-Projekt ist, das dem Filmemacher übertragen wurde. Zuerst kam Shang-Chi und die Legende der zehn Ringeeiner der Post-Avengers: Endgame Höhepunkte. Dann wurde er für die Disney+ Wundermann Serie mit Yahya Abdul-Mateen II in der Hauptrolle, die sich Berichten zufolge in der Postproduktion befindet. Cretton sollte auch Regie führen Avengers: Infinity War – Die unglaubliche Reise durch die Wildnis damals, als es Die Kang-Dynastiestieg jedoch im vergangenen November im Zuge des Prozesses wegen Körperverletzung gegen Jonathan Major aus.

Nun erhält Cretton die Bahnen Zügel für eines der größten Einzel-Franchises im Kino. Er übernimmt die Nachfolge von Jon Watts, der Kein Weg nach Hause, Weit weg von zu HauseUnd Heimkehr. Glücklicherweise wird Cretton bei diesem Projekt auf ein erfahrenes Team zurückgreifen können, da Tom Holland wieder unter der Maske zu sehen sein wird, während Chris McKenna und Erik Sommers (die bisher an allen drei MCU-Spidey-Filmen mitgearbeitet haben) am Drehbuch arbeiten. Die Koproduktion zwischen Marvel und Sony ist Berichten zufolge auf Hochtouren und soll Anfang nächsten Jahres vor die Kameras kommen.

Cretton ist außerdem noch an eine Shang-Chi Fortsetzung sowie eine Live-Action-Adaption des Naruto Anime. Es gibt noch kein Wort darüber, wie seine Spider-Man 4 Job kann zu einer schwierigen Planungssituation führen.

Was andere Spider-Man Projekte, Nic Cage ist immer noch bereit, eine Live-Action Spider-Man Noir Serie für MGM+ und Prime Video. In der Zwischenzeit warten wir noch auf Neuigkeiten zu Spier-Man: Durch das Spider-Verse (Teil II)geleitet von unseren Filmemachern des Jahres 2023 Kemp Powers, Justin K. Thompson und Joaquim Dos Santos.

An anderer Stelle im MCU bekam Robert Downey Jr. Berichten zufolge bezahlt um als Doctor Doom zum Franchise zurückzukehren in Avengers: Infinity War – Die unglaubliche Reise durch die Wildnisdas jetzt heißt Avengers: Doomsday und wird von den MCU-Ikonen, den Russo Brothers, inszeniert. Angesichts der Verbindung der Figur zu den Charakteren ist es auch möglich, dass Downey zum ersten Mal in den nächsten Jahren auftritt Die fantastischen Vier: Erste Schritte neben Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach. Außerdem wird Hollands Spider-Man wahrscheinlich in den nächsten beiden Avengers-Filmen zu sehen sein, es wird also interessant sein zu sehen, wie er reagiert, wenn er einer ganz anderen Variante seines ehemaligen Mentors gegenübersteht.

Kürzlich wurde auch bekannt gegeben, dass James Spader zum MCU zurückkehrt und seine Rolle als Ultron für die kommende Vision Disney+-Serie, die aus dem MCU hervorgeht, wieder aufnimmt. WandaVision. All dies kommt auf den Fersen von Deadpool und Wolverinerekordverdächtiger Kassenerfolg. Als nächstes folgt für das MCU Kathryn Hahns Agatha – Die ganze Zeit Die Serie startet am 18. September auf Disney+, gefolgt von Captain America: Schöne neue Welt kommt am 14. Februar 2025 in die Kinos.