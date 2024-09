Tom Petty: Heartbreakers Strandparty, Das fast verschollene Regiedebüt des späteren Oscar-Preisträgers Cameron Crowe aus dem Jahr 1983 wurde nur einmal um 2:00 Uhr morgens auf MTV ausgestrahlt. Jetzt kommt eine vollständig restaurierte Version mit 20 zusätzlichen Minuten Filmmaterial erstmals an zwei Abenden in die Kinos, am 17. und 20. Oktober. Am 20. wäre Pettys 74. Geburtstag gewesen.

„Ich habe einen besonderen Platz in meinem Herzen", sagte Crowe in einem Statement. „Tom Petty and the Heartbreakers haben den Film mit einer Art urkomischer, musikerfüllter Ehrlichkeit gedreht, die sich auch vierzig Jahre später noch frisch anfühlt. Es war auch meine erste Erfahrung als Regisseur."

Er fügte hinzu: „Ich bin so glücklich, dass wir es in all seiner rücksichtslosen Pracht zurückbringen. Die Tatsache, dass es nach nur einer Ausstrahlung um 2:00 Uhr morgens von MTV genommen wurde, zeigt nur, dass es in der Tat ein ausgefallenes Fest für die Fans im besten Sinne war. Lasst das Ding abgehen!“

Der Film begleitet Tom Petty und die Heartbreakers bei der Aufnahme und Promotion ihres Albums von 1982 Lange nach Einbruch der Dunkelheitihre dritte und letzte Platte, die von Jimmy Iovine produziert wurde. Der Trailer ist stark nostalgisch, mit kurzen Andeutungen von MTV-Managern, die gackernd sagen, dass irgendetwas unangemessen sei. Sie können ihn sich unten ansehen. Tickets für Vorführungen sind auf der offiziellen Website erhältlich.

Der Nachlass von Tom Petty feiert diesen Anlass auch mit der Veröffentlichung von Lange nach Einbruch der Dunkelheit (Deluxe Edition), das bisher unveröffentlichte Songs enthält. CDs und Vinyls können bereits vorbestellt werden. Was Crowe betrifft, so haben wir zuletzt gehört, dass er über einen Joni Mitchell-Film nachdenkt.