Das Big Ears Festival in Tennessee kehrt vom 27. bis 30. März 2025 in die Innenstadt von Knoxville zurück, mit einem Lineup, dessen Höhepunkte ANOHNI and the Johnsons, Waxahatchee, Arooj Aftab, Les Claypool, Explosions in the Sky, Esperanza Spalding und viele mehr sind.

Das Indie-Rock-, Jazz-, Klassik- und Experimentalfestival findet an verschiedenen Veranstaltungsorten in der Innenstadt von Knoxville statt und verspricht außerdem die nordamerikanische Premiere von Jonny Greenwoods mehrstündigem Kirchenorgelprojekt „133 Years of Reverb“, aufgeführt von James McVinnie und Eliza McCarthy.

Weitere Künstler im Big Ears-Lineup für 2025 sind Yo La Tengo (der mit und ohne das Sun Ra Arkestra spielen wird), Phillip Glass (der eine Aufführung zum 50. Jubiläum seiner Komposition leitet Musik in 12 Teilen), Jessica Pratt, Meshell Ndegeocello, Rufus Wainwright, Taj Mahal, Tortoise, Beak>, Cassandra Jenkins, Alan Sparhawk, clipping., Julia Holter, Helado Negro, Marissa Nadler, Mary Lattimore, William Basinski, eine Reunion des Anti-Pop Consortium und viele mehr. Schauen Sie sich unten das Lineup-Poster von Big Ears 2025 an.

Der Kartenverkauf für Big Ears 2025 beginnt am Donnerstag, den 12. September um 9:00 Uhr EST auf der Website des Festivals. Karteninhaber aus früheren Jahren des Big Ears Festivals haben Zugang zu einem Vorverkauf, der am Mittwoch, den 11. September um 9:00 Uhr EST beginnt.