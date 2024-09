Das Casting für die nächste Generation hat offiziell begonnen. Harry Potter. HBO hat die Gültigkeit einer Casting-Benachrichtigung für den kommenden Neustart der Fernsehserie bestätigt, in der für die Rollen von Harry, Ron und Hermine nach Kindern mit Wohnsitz in Großbritannien und Irland gesucht wird, die im April 2025 zwischen neun und elf Jahre alt sein werden.

„Wir setzen uns für eine inklusive, vielfältige Besetzung ein“, heißt es dort, und die Bewerber werden ermutigt, vor der Kamera ein Gedicht oder eine Kurzgeschichte ihrer Wahl vorzutragen. „Bitte reichen Sie für jede Rolle qualifizierte Darsteller ein, ohne Rücksicht auf ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Behinderung, Rasse, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder andere gesetzlich geschützte Grundlagen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.“

Seit die Pläne für die Serie im Jahr 2023 erstmals angekündigt wurden, hat HBO zwei Folge Absolventen, wobei Francesca Gardiner als Showrunnerin an Bord kam und Mark Mylod für die Regie mehrerer Episoden vorgesehen war.

Die Serie wird als originalgetreue Adaption der Buchreihe mit einer komplett neuen Besetzung beschrieben. Jede Staffel ist an ein bestimmtes Buch der Serie gebunden, was bedeutet, dass die Serie sieben Staffeln umfassen wird.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson, die ursprünglich Harry, Ron und Hermine in der langjährigen und äußerst erfolgreichen Harry Potter Die Besetzung für die Rollen in Filmadaptionen erfolgte vor 25 Jahren im Rahmen ähnlicher Ausschreibungen. Im Erwachsenenalter haben sich die Schauspieler weitgehend von der Serienautorin JK Rowling distanziert, da diese sich weiterhin und oft bissig auf Transsexuelle konzentriert.

Anfang des Jahres bot Radcliffe der Trans-Community eine neue Welle der Unterstützung an und sagte: „Natürlich Harry Potter wäre ohne sie nicht passiert, und wahrscheinlich wäre auch in meinem Leben ohne diese Person nichts so gelaufen, wie es ist. Aber das heißt nicht, dass man die Dinge, an die man wirklich glaubt, sein ganzes Leben lang jemand anderem verdankt.“