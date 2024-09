Der Pitch: Es ist Sommer 1986 und Brian David (Austin Zajur, der eine gewisse Ähnlichkeit mit dem jungen Kevin Smith haben könnte) und seine beiden Freunde haben für den Tag nur eines geplant: Sie wollen heimlich Filme mit Altersfreigabe R in ihrem örtlichen Kino anschauen. Für Brian David sieht es gut aus, als er seine Traumfrau (Siena Agudong) erfolgreich fragt, ob sie ihn an diesem Tag in den Film um 16:30 begleiten möchte. Aber als die Jungs es schaffen, aus dem Kino geworfen zu werden, braucht Brian David eine ganze Reihe von Scherzen im Stil der 80er-Jahre-Filme, um … nun, vielleicht verpasst er den Film. Aber vielleicht bekommt er das Mädchen trotzdem.

Ein John Hughes aus New Jersey: Berufung Der Film 4:30 eines der persönlichsten Werke des Drehbuchautors und Regisseurs Kevin Smith, fühlt sich jedoch ein wenig unaufrichtig an, da Smiths Filme von Anfang an fast immer absichtliche oder unabsichtliche Reflexionen seines eigenen Lebens waren. (Nur das jüngste Beispiel: Angestellte III handelte von seinem eigenen Herzinfarkt.)

Doch dieser kleine Ausschnitt aus Nostalgie, John Hughes durch Smiths eigene „View Askew“-Linse, zeigt sich stolz seiner Meta-Natur. Das kommt vor allem darin zum Ausdruck, wie er sich nicht scheut, direkt in die Zukunft von „Brian David“ zu zwinkern, auch wenn er gerade erst den Mut aufbringt, zuzugeben, dass er sein Leben lang Filme drehen möchte. Hughes war schon immer einer von Smiths wichtigsten Einflüssen, und hier lässt er dieser Energie wirklich freien Lauf – er erzählt die Geschichte eines vermeintlich gewöhnlichen Tages, der am Ende lebensverändernd wird.

Passend zu diesen Hughes-Fünfern gibt es hier eine echte Sanftheit in Smiths Regie, selbst wenn seine Charaktere miteinander kämpfen oder gegen den Mann kämpfen – der Mann ist in diesem Fall Ken Jeongs verbitterter und ehrgeiziger Theatermanager, was nicht gerade ein Beispiel für Jeongs verschwinden in eine Figur. Dennoch findet er einige neue Ansätze für das Klischee, und jede Teeniekomödie braucht jemanden, gegen den man rebellieren kann.

Natürlich tauchen Smiths Freunde auf: Wenn die Kerngeschichte von Der Film 4:30 nicht funktioniert hätte, hätten wir zumindest die Filmparodien über die Laufzeit verteilt, darunter eine Flash Gordon Riff und ein Nunsploitation-Streifen. (In letzterem spielen Smiths Tochter Harley Quinn Smith und Jason Mewes als eines ihrer Opfer die Hauptrollen – wenn man bedenkt, dass Mewes schon länger mit ihrem Vater befreundet ist, als Harley Quinn lebt, muss das ein sehr seltsamer Tag am Set gewesen sein.)

Diese Parodien sind einige sehr lustige Variationen klassischer 80er-Jahre-Filme, aber das ist nicht der einzige Ort, an dem berühmte Gesichter auftauchen. Es gibt auch einige seltsame einmalige Charakterszenen, wie Justin Long, der einen besonders grotesken Kinobesucher spielt, oder Adam Pally als mürrischer Gothic-Ticketverkäufer. (Komischerweise sieht Gothic auf dem Happy Ends Stern.)

Kinder heute: Was die Hauptbesetzung betrifft, so sind die drei Teenager im Mittelpunkt der Geschichte nicht die typische Filmfreundschaftsgruppe. Ihre Verbindung ist etwas Unbehagliches, das an die Art von Freundschaften erinnert, die in der Highschool unter Kindern entstehen, die nicht so recht dazu passen. Dies sind nicht unbedingt die Freunde, die einen für den Rest des Lebens begleiten werden; es sind die Verbündeten, die einem helfen, die Pubertät zu überstehen, bevor man seine wahre Sippe findet.

Der Film 4:30 spielt für niemanden außer Brian David an einem besonders wichtigen Tag – seine Freunde sind alle auf ihren eigenen Reisen, aber ihre Geschichten werden nicht gleich stark dargestellt. Dennoch wirken die Darbietungen der jungen Besetzung, insbesondere von Austin Zajur, Nicholas Cirillo, Reed Northrup und Siena Agudong, natürlich und frisch, und die Chemie der Gruppe wirkt von Anfang bis Ende glaubwürdig.

Das Urteil: Obwohl es eindeutig auf einem Low-Budget-Niveau gemacht wurde, ist jedes Detail über Der Film 4:30von der Art, wie Brian David einen Donut aufwärmt, bis hin zu den T-Shirts, die die Kinder tragen, wirkt authentisch und wohnlich. Und auf rein ästhetischer Ebene könnte dies einer von Smiths bestaussehenden Filmen bis heute sein, wie Kameramann Yaron Levy (Blutspende) verleiht dem Rahmen einen goldenen Schimmer.

Der größte Kritikpunkt an vielen von Smiths neueren Filmen ist, dass sie nicht unbedingt für ein breites Publikum gemacht sind; er konzentriert sich vielmehr darauf, seine treue Fangemeinde zufriedenzustellen. Doch die Hughes-artige Natur von Der Film 4:30und seine vergleichsweise minimalen Insider-Witze für das Publikum machen diesen Film zu einem, der von Zuschauern genossen werden könnte, die nicht einmal wissen dass es einen dritten gab Angestellte Film. Oder die vielleicht nicht einmal den ersten gesehen haben Angestellte (keuch!) Im Kern ist es einfach eine süße, persönliche Geschichte – geschrieben von einem Typen, der, wie wir hier sehen, ursprünglich genau das tun wollte.

Wo es zu sehen ist: In einer wahrhaft metaphysischen Note, Der Film 4:30 läuft ab Freitag, 13. September, in den Kinos.

