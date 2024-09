Shailene Woodley wurde für die Rolle der Rockikone Janis Joplin in einem neuen Biopic ausgewählt.

Vielfalt berichtet, dass Woodley der Besetzung des Films beigetreten ist und auch produzieren wird. Das noch unbenannte Biopic wird durch eine Steuergutschrift von 2,5 Millionen Dollar von der Filmkommission des Staates Kalifornien finanziert, und laut Vielfaltwird über ein Budget von 10 Millionen Dollar für „qualifizierte Ausgaben“ verfügen.

Wir wissen nicht viel mehr über den Film, aber Woodley schrieb in einem Statement, dass sie aufgeregt sei, Joplins Geschichte speziell in Kalifornien zu erzählen. „Kalifornien bedeutete Janis Joplin so viel – von den Treppenstufen San Franciscos bis zu den Holzwänden von Sunset Sound wurde der Staat zur Bühne, auf der sie nicht nur die Welt der Musik erkundete, sondern auch die Welt ihrer lebendigen Menschlichkeit“, schrieb sie.

Überraschenderweise wurde noch nie ein Biopic über Janis Joplin gedreht. Zahlreiche Filmemacher haben es versucht – laut einer Hollywood Reporter Artikel von Anfang des Jahres: Verschiedene Filme wurden angekündigt, aber verworfen oder landeten in der Entwicklungshölle. Zuvor wurde berichtet, dass Zooey Deschanel, Melissa Etheridge, Brittany Murphy, Renée Zellweger, Pink und Amy Adams alle in der einen oder anderen Filmbiografie als Janis Joplin auftreten werden.

Sogar 30 Felsen parodierte die besonderen Herausforderungen, die mit der Regie eines Janis Joplin-Biopics verbunden sind, wobei ein wichtiger Handlungsstrang an Jenna Maroney in der Rolle der nicht lizenzierten „Jackie Jormp Jormp“ ging. Das nächste, was wir an einem Joplin-Biopic erreicht haben, ist der Film von 1979 Die Rosein dem Bette Midler die Hauptrolle spielte und der vom Leben und frühen Tod der Rocksängerin inspiriert wurde.

Erneut besuchen Folge‘s mehrteiliger Podcast 2021 über Janis Joplins Perle aus Das Opusder sich eingehend mit den Themen des Albums, seiner Wirkung und seinem Erbe befasste.