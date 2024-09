Wie wurde Donald Trump Donald Trump? Das ist die Grundlage von Der Lehrlingein neuer Film des iranisch-dänischen Filmemachers Ali Abbasi, der Trumps frühe Jahre als Immobilienentwickler und seine Beziehung zu seinem Mentor Roy Cohn beschreibt.

Sebastian Stan spielt den Wirtschaftsmagnaten, während Jeremy Strong Cohn porträtiert und Maria Bakalova in Trumps erster Frau Ivana zu sehen ist.

Bei der Premiere des Films bei den Filmfestspielen von Cannes Anfang des Jahres drohte Trump mit rechtlichen Schritten, um die Veröffentlichung des Films zu verhindern. Der Lehrling. Er wandte sich insbesondere gegen Szenen, in denen er Amphetamine konsumiert, sich einer Fettabsaugung und einer Haartransplantation unterzieht und seine geschäftlichen Misserfolge hervorgehoben werden. Eine andere Szene zeigt, wie Trump Ivana zu Boden wirft und sexuell missbraucht, basierend auf einem Vorfall, den sie in einer eidesstattlichen Aussage von 1990 beschrieben hatte.

Wie die meisten rechtlichen Drohungen Trumps hat er die Klage nie wirklich durchgezogen, und Der Lehrling soll nun am 11. Oktober über Briarcliff Entertainment in den USA in die großen Kinos kommen. Im Vorfeld wurde der erste Trailer des Films veröffentlicht, zeitgleich mit dem Tag von Trumps Debatte mit Kamala Harris. Ich bin sicher, dass er nicht daran denken wird, wenn er später am Abend die Bühne der Debatte betritt.