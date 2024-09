Das jährliche Hardly Strictly Bluegrass Festival findet vom 4. bis 6. Oktober 2024 wieder im Golden Gate Park in San Francisco statt. Bei der dreitägigen Veranstaltung treten 70 Künstler auf sechs Bühnen auf und das Beste daran ist, dass der Eintritt völlig kostenlos ist.

Sleater-Kinney, Mavis Staples und Patti Smith führen das diesjährige Lineup an, das auch Sets von Künstlern wie Emmylou Harris, Yo La Tengo, Jessica Pratt und Cunningham Bird (Madison Cunningham und Andrew Bird) umfasst. Buckingham NicksCat Power (singt eine Reihe von Bob Dylan-Covern), Glen Hansard, Devandra Banhart, Ibibio Sound Machine, Levitation Room, Greensky Bluegrass.

Es wird auch gemeinsame Auftritte, Songwriter-Zirkel und jede Menge Jam-Sessions geben. Neben Cat Power, die Dylan und Cunningham Bird singen, werden Kelly Willis, Chuck Prophet, Ismay und Steve Earle dem Repertoire von Lucinda Williams Ehre erweisen, Aoife O’Donovan wird mit Hawktail und dem San Francisco Girls Choir auftreten und Steve Earle wird einen gemeinsamen Auftritt mit Molly Tuttle & Golden Highway spielen.

Der Eintritt zu Hardly Strictly Bluegrass ist nun schon im 24. Jahr frei. Wenn Sie es diesen Herbst nicht nach San Francisco schaffen, können Sie die Auftritte auf den Bühnen Banjo, Rooster, Swan und Towers of Gold über die Livestream-Plattform von Hardly Strictly Bluegrass, HSBTV, streamen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Festivals.

Unten finden Sie das Lineup-Poster von Hardly Strictly Bluegrass für 2024.