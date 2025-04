Als Frontmann Rivers Cuomo am vergangenen Wochenende bei Coachella spielte, ließ sich die Band an einem „Weezer -Film in LA zurück in LA“ bearbeit Scott Pilgrim gegen die Welt Und Seltsam: Die Al Yankovic -Geschichte. Und kein anderer als Keanu Reeves wurde angeblich besetzt, um den Bösewicht im Film zu spielen.

Reeves und Weezer gehen tatsächlich weit zurück: Der erste öffentliche Auftritt der Band wurde 1992 für die eigene Gruppe von Reeves, Dogstar Das blaue Album. Anscheinend ist Weezer und Reeves ‚drei Jahrzehnte „Rivalität“ ein wesentlicher Bestandteil der Handlung des Films.

Zusammen mit Reeves wird der Weezer -Film neben den Bandmitgliedern selbst neben den Bandmitgliedern neben den Bandmitgliedern Juliette Lewis, Eric Andre, Johnny Knoxville und Ben Schwartz die Hauptrolle spielen. Henry Joost und Ariel Schulman leiten den Film gemeinsam mit David Leitch produzieren.

Verwandte Video