Nach den Nachrichten über die Verschiebung beschuldigen die Organisatoren der Fyre Fest 2 Regierungsbeamte in Playa del Carmen, „Diebstahl“.

In einer Erklärung, die an die Ticketinhaber des Festivals und Mitglieder der Presse veröffentlicht wurde, beschuldigte der Sprecher von Fyre Fest, Nick Lowe, Regierungsbeamte, den Teppich unter Festivalbeamten herausgezogen zu haben, nachdem sie sich anfangs „mit einem Vorschlag an uns gewandt hatten, den wir nicht ablehnen konnten“.

Lowe behauptete: „Die Regierung von Playa del Carmen hat uns Veranstaltungsorte, Hotels und Gastfreundschaftspartner vorgestellt, die wir alle unterschrieben und bezahlt haben. Die Regierung von Playa del Carmen erteilte Genehmigungen des Generalsekretärs, der Tourismus und die Umwelt bezahlt. Die Playa del Carmen -Regierung hat ihre offizielle Regierungskonferenz und die Ausdruck ihrer Offiziellen, die von der Ausdruck von der Plays, in der die Ausdruck geschaffen wurde. Für Fyre Festival 2 findet in Playa del Carmen statt. “

„Dann, Tage später und nach der internationalen Berichterstattung über Medien, bestritt dieselbe Regierung öffentlich jegliches Bewusstsein für das Fyre Festival 2“, fuhr Lowe fort. „Sie können dieses Zeug nicht erfinden. Wenn eine Regierung Ihr Geld nimmt, problematische Erlaubnis, fördert die Veranstaltung und dann so,

Wenn Sie dies lesen und denken, hey, klingt das oben beschriebene Szenario sehr ähnlich wie der Betrug während des ursprünglichen Fyre -Festes – wo Billy McFarland ein Haufen Menschen davon überzeugt hat, Tickets für das im Wesentlichen ein gefälschtes Ereignis ohne Apostelgerichte zu kaufen und ohne Unterkünfte, um dann vier Jahre lang in der Insel zu versehen.

Wie auch immer, McFarland ist immer noch fest davon überzeugt, dass Fyre Fest 2 an einem neuen Date und an einem neuen Ort stattfinden wird. Tatsächlich befragt er derzeit potenzielle Standorte über Instagram: Zu den Optionen gehören Utila, Honduras; Türken & Caicos; New York City; und Puerto Rico.