Die palästinensische Fotojournalistin Fatima Hassouna und neun ihrer Familienmitglieder wurden am Mittwoch bei einem israelischen Luftangriff getötet, nur einen Tag nach einem Dokumentarfilm, in dem sie als Protagonistin tätig war, in Säure, einem parallelen Abschnitt des Filmfestivals von Cannes, aufgenommen wurde.

Hassouna spielt in Legen Sie Ihre Seele auf Ihre Hand und gehen Sieein neuer Film des französisch-iranischen Regisseurs Sepideh Farsi, der die Auswirkungen der Invasion Israels in den Gazastreifen aufzeichnet.

Im Gespräch mit Deadline bestätigte Farsi, dass Hassouna, ihre Schwestern (von denen einer schwanger war), ihre Brüder und andere Familienmitglieder am Mittwoch in einem israelischen Luftangriff auf Gaza -Stadt getötet wurden.

„Die israelische Armee sagte, sie habe das Haus bombardiert, weil es dort einen Hamas -Offizier gab, was völlig falsch ist“, sagte Farsi. „Ich kenne die ganze Familie. Es ist Unsinn. Es ist einfach so verheerend.“

Im vergangenen Monat Hamdan Ballal, palästinensischer Co-Direktor des Oscar-Preisträgerdokumentarfilms Kein anderes Landwurde von Siedlern im Westjordanland brutal angegriffen und von den israelischen Behörden kurz festgenommen.