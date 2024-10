Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Im neuen Netflix-Thriller Beweg dich nichtKelsey Asbille und Finn Wittrock stürzen sich in ein brutales Katz-und-Maus-Spiel ums Überleben. Die Handlung dreht sich um Asbilles Figur Iris, eine Frau, die vor Kummer schwankt und sich auf der Suche nach Frieden in die Wildnis wagt, nur um dort von einem perversen Fremden (Wittrock) gefangen zu werden, der ihr ein Lähmungsmittel injiziert und sie so zu einem Wettlauf gegen ihr eigenes Versagen zwingt Körper. Die beiden Schauspieler sprechen mit Kyle Meredith über den Film und Asbille verabschiedet sich von ihm Yellowstone und Wittocks bevorstehende Rollen. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie erhalten.

Beweg dich nicht wird in Echtzeit gedreht und steigert sich mit jedem Moment, während Iris darum kämpft, ihrem Peiniger einen Schritt voraus zu sein. „Die Kinematographie scheint fast so, als würde sie Iris‘ eigene begrenzte Bewegung widerspiegeln“, sagt Asbille, deren Rolle körperliche Einschränkungen erforderte, die jeden spannenden Schlag verstärkten. „Es hat dazu beigetragen, dass sich das Publikum genauso gefangen fühlte wie sie.“

Auf der anderen Seite des Konflikts glänzt Wittrock als unerbittlicher und psychologisch vielschichtiger Raubtier, ein Charakter mit „Chamäleon“-Charakter, der seinen Ansatz ändert, um sein Opfer zu manipulieren. Bekannt dafür, in Serien wie düstere Rollen auszuprobieren Amerikanische HorrorgeschichteWittrock dringt tief in die Psyche seiner Figur ein und erschafft einen Bösewicht, der, wie er anmerkt, glaubt, Iris eine bizarre Art von Freilassung anzubieten. „Er glaubt, dass er ihr dabei hilft, diese transzendente Erfahrung zu machen“, erklärt Wittrock, was seinem Auftritt eine beunruhigende Komplexität verleiht.

Asbille und Wittrock würdigen auch die Horrorlegende und Produzentin Sam Raimi, der sein ausgeprägtes Fachwissen am Set einbrachte, insbesondere bei der Erfassung der völligen Isolation der Wildnis. Raimi, bekannt für seine ikonischen Arbeiten in Die bösen Totenreiste sogar nach Bulgarien, um in den ersten Drehtagen den Ton anzugeben und der Crew zu zeigen, wie sie ihre abgelegene Umgebung in eine bedrückende, fast jenseitige Umgebung verwandeln kann.

Für Asbille bedeutet die Rolle eine Abkehr von ihrer Arbeit Yellowstonewas sie sowohl emotional als auch körperlich zu neuen Extremen treibt. Für Wittrock wurde der Film zu einem Spielplatz, auf dem er seine Vorliebe für „böse Augen“ erforschen konnte, die er, wie er lacht, während seiner Ausbildung bei Juilliard perfektioniert hatte. Das Ergebnis ist ein ebenso spannender wie visuell atemberaubender Film, ein unerbittliches Erlebnis, von dem Asbille und Wittrock sagen, dass es beim Publikum eine seltsame Mischung aus Adrenalin und Angst hervorrufen wird – genau wie sie es sich erhofft hatten.

Hören Sie, wie Kelsey Asbille und Finn Wittrock über Netflix sprechen Beweg dich nicht, Yellowstone, und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen.