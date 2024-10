Die Philadelphia-Ausgabe des Decibel Metal & Beer Fest hat ihr Line-up für 2025 vorgestellt, angeführt von den Thrash-Legenden Exodus aus der Bay Area und den schwedischen Death-Metal-Veteranen Dismember.

In seinem achten Jahr findet das zweitägige Fest im The Fillmore in Philadelphia am 4. und 5. April statt. Der Live Nation-Vorverkauf für Pässe beginnt am Dienstag (28. Oktober) um 10 Uhr ET unter Verwendung des Codes TEMPO. Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am Freitag (1. November) um 10 Uhr ET über Ticketmaster.

Der erste Abend wird von Dismember mit ihrem vielgepriesenen Debütalbum als Headliner gefeiert Wie ein ewig fließender Strom in seiner Gesamtheit. Am zweiten Abend werden Exodus außerdem ein komplettes Album spielen und das ikonische Thrash-Meisterwerk aufführen Durch Blut verbunden vollständig. Beide Acts werden außerdem eine zusätzliche Reihe von „Hits“ spielen.

Der Rest des Konzerts besteht aus bemerkenswerten Heavy-Acts wie den Grindcore-Veteranen Pig Destroyer, den kultigen New Yorker Thrashern Demolition Hammer (die ihre allererste Philly-Show spielen), Darkest Hour (die einen … Ruine rückgängig machen Set), Eternal Champion, die lokalen Black Metaller Devil Master, Vastum, Sonja, Maul, Mother of Graves, Funeral Leech, Vicious Blade und Unholy Altar.

Natürlich gibt es auf dem Fest auch eine Reihe metallorientierter Craft-Brauereien aus den gesamten USA, präsentiert von 3 Floyds Brewing aus Indianapolis.

„Ich habe das Gefühl, dass ich das jedes Jahr sage“, sagte Chris Boggess, Braumeister von 3 Floyds (via Dezibel), „aber dieses Fest wird jedes Jahr schlimmer! Sobald das Line-up bekannt gegeben wird, beginnen wir mit dem Countdown für das Metal & Beer Fest. Metal, Bier, Verrückte, alte und neue Freunde – was gibt es nicht zu lieben? Wir würden es auf keinen Fall verpassen, und hoffentlich auch Sie nicht! Wir sehen uns dort.“

Unten sehen Sie das Lineup-Poster für Decibel Metal & Beer Fest: Philly 2025.