Der Solokatalog von Tyler, the Creator zeigt eine ziemliche Reise. Der rätselhafte Rapper begann als eine Art Schock-Rap-Troll – ihm wurde in bestimmten Ländern Auftrittsverbot erteilt, er verwendete das Bild einer vollgepissten Hose als Albumcover und widmete sich der kantigsten Seite seines Humors –, die zweite Hälfte seines Lebens verbrachte der rätselhafte Rapper damit Seine Karriere beweist, wie kreativ und überraschend einfühlsam er wirklich ist. Es ist, als würde man sagen: „Ich kann diesen Scheiß ernst nehmen und es besser machen als ihr alle.“ Sein neues Album CHROMAKOPIE macht deutlich, dass er es wirklich kann.

Wenn IGOR war Tylers hochkarätiges Experiment und Rufen Sie mich an, wenn Sie sich verlaufen war die zugänglichere Wiedereinführung von Tyler, dem Mann, CHROMAKOPIE liegt irgendwo in der Mitte. Das vollständig von Tyler selbst produzierte Album umfasst die klangliche Wildheit seiner Charakterstudie aus dem Jahr 2019 und bietet Verse, die so verletzlich sind wie die aus Songs wie „Wilshire“. Auf dem Albumcover trägt er vielleicht eine Maske, aber der Künstler verbringt die 53 Minuten des Albums damit, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um sie abzunehmen.

Nach dem prahlerischen, flüsternd gerappten Intro „St. Chroma“, erkundet Tyler anschließend verschiedene Aspekte seiner Psyche: die Lust, die ihn antreibt, seine Angst vor einer ungewissen Zukunft und die Ursprünge seiner Gefühle und Verhaltensweisen. Bei einem solchen Fokus auf seine Identität ist es keine Überraschung, dass eine grundlegende Inspiration für das Album der Rat war, den seine Mutter einem desinteressierten Tyler als Kind und junger Erwachsener gab.

„Jetzt, wo ich 33 bin, ist das ganze Zeug so: ‚Oh, das ist es, worüber zum Teufel sie geredet hat‘“, sagte Tyler während des Interviews CHROMAKOPIE Zuhörparty. „‚Oh, ich bin nicht mehr der Typ, der ich mit 20 war. Oh Scheiße, die Leute werden älter, Leute haben Kinder und Familien.‘ Alles, was ich habe, ist ein neuer Ferrari, das fühlt sich irgendwie komisch an. Ich habe graue Haare auf meiner Brust. Leben ist Leben.“

Die mütterliche Präsenz ist in der gesamten Tracklist zu spüren, wenn weibliche Stimmen Weisheiten vermitteln wie: „Verdunkele in deinem verdammten Leben niemals dein Licht für niemanden.“ „Was auch immer du tust, erzähl niemals einer Schlampe, dass du sie liebst.“ “ und „Immer, immer, immer ein Kondom tragen.“ In „Tomorrow“ bettelt sie um ein Enkelkind und in „Like Him“ ist sie beeindruckt davon, wie sehr Tyler seinem Vater ähnelt. Weißt du, Mama-Sachen, das für einen 20-Jährigen kitschig und für einen 33-Jährigen tiefgründig klingt.

Auf den begleitenden Tracks setzt sich Tyler anhand von Geschichten und Selbstbeobachtung mit solchen Ratschlägen auseinander und erforscht dabei seine Ängste und Traumata. Auf der rockigen Single „Noid“ verarbeitet er die Paranoia, die mit dem Ruhm einhergeht, schildert auf dem emotionalen, äußerst verletzlichen „Hey Jane“ eine offensichtliche Schwangerschaftsangst, die er durchlebte, und erzählt auf „Take“ Geschichten von Leuten, die ein falsches Leben führen Deine Maske ab.“ Letzterer enthält sogar einen pointierten letzten Vers, der sich wie ein Dissidenten gegen sich selbst liest und seine innersten Selbstzweifel und Unsicherheiten offenbart.