Die Spooky Season geht mitten in die Halloween-Woche, aber diejenigen, die schon dabei waren Agatha die ganze Zeit Ich weiß, dass es nichts zu befürchten gibt, wie viel Spaß diese limitierte Serie über einen Hexenzirkel gemacht hat. Die Show wird von Kathryn Hahn moderiert, die sie wiederholt WandaVision Rolle als die kluge und böse Agatha Harkness, die voll und ganz ins Rampenlicht tritt.

Agatha die ganze Zeit markiert Agathas Debüt als Mittelpunkt der Geschichte im Marvel Cinematic Universe, und das ist nicht die einzige kritische Premiere, die das Programm bietet. In der ersten Folge von Agatha die ganze ZeitKathryn Hahn war die erste Frau, die sich im MCU ernsthaft nackt zeigte und ihren nackten Hintern auf dem Bildschirm entblößte, ein Thema, über das sie kürzlich bei einem Auftritt in sprach Der Jennifer Hudson Show.

„Als wir Agatha am Anfang sehen, ist sie völlig ohne Kräfte“, sagte Hahn zu Hudson. „Mit Hilfe einiger mysteriöser Charaktere muss sie einem Zauber entkommen. Als sie es zum ersten Mal bemerkte, lautete die Beschreibung meiner Meinung nach: „Sie zieht einen Bademantel an und geht nach draußen.“ Ich dachte: „Ich frage mich, ob sie einen Bademantel anziehen würde?“ Weil sie in einem wilden Zustand ist.‘ Ich glaube, sie war einfach wild. Sie würde nicht einmal daran denken, wer sie ist.“

Mit ihrem Booty-Debüt schließt sich Hahn einem Elite-Club im MCU an: Chris Hemsworths Thor und Mark Ruffalos Hulk – wenn auch in klassischer grüner Hulk-Form – sind die einzigen anderen beiden Figuren, die in den vielen Jahren des Marvel Cinematic Universe so frech vor der Kamera zu sehen waren . Es ist die erste Darstellung großer weiblicher Nacktheit innerhalb der vielen Franchise-Unternehmen, die auf großen und kleinen Bildschirmen zu sehen waren.

„Es ist, als wäre ich auf dem Mond gelaufen!“ Hahn scherzte, als sie eine Plakette von Jennifer Hudson mit dem Titel „Erste Frau, die im Marvel Cinematic Universe ihren Hintern zeigte“ entgegennahm.

Sehen Sie sich unten das vollständige Interview an und navigieren Sie zu 4:30, um Hahns Kommentare zum Thema „Ausziehen“ zu lesen. Dann schauen Sie sich noch einmal unsere Rezension von an Agatha die ganze Zeit Hier können Sie sich unser Ranking aller Projekte im laufenden MCU ansehen.