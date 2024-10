Nach seiner Rückkehr zu seiner Position als Moderator von Comedy Central Die tägliche Show Dieses Jahr hat Jon Stewart eine Vertragsverlängerung unterzeichnet, um ihn bis 2025 bei der Show zu behalten.

Stewart wird weiterhin als Moderator auftreten Aufgaben einmal pro Woche (meistens am Montagabend) und er bleibt als hauptberuflicher ausführender Produzent des Late-Night-Programms von Comedy Central tätig. In der Zwischenzeit, Tägliche Show Die Korrespondenten Ronny Chieng, Jordan Klepper, Michael Kosta und Desi Lydic werden die Moderationsrollen weiterhin dienstags und donnerstags wechseln.

Die Nachricht kommt Wochen vor der Präsidentschaftswahl 2024 – bei der Stewart eine einstündige Sonderfolge moderieren wird – und die Vertragsverlängerung bedeutet, dass Stewart die Führung übernehmen wird Die tägliche Show bis zum ersten Amtsjahr des nächsten Präsidenten.

„Ich habe es wirklich genossen, wieder mit dem unglaublichen Team von zu arbeiten Die tägliche Show und Comedy Central. Ich hatte wirklich gehofft, dass sie es mir erlauben würden, jeden zweiten Montag dabei zu sein, aber ich muss es einfach aufsaugen“, sagte Stewart in einer Erklärung. Chris McCarthy, Co-CEO von Paramount Global und Präsident/CEO von Showtime und MTV Entertainment Studios, zeigte sich erleichtert, dass Stewart für ein weiteres Jahr verpflichtet wurde. „Seine Fähigkeit, den Lärm zu durchdringen und klare Einblicke zu liefern, ist genau das, was wir brauchen, deshalb freuen wir uns sehr, ihn an der Spitze zu haben Die tägliche Show für ein weiteres Jahr“, sagte McCarthy.

Stewarts zweite Amtszeit als Tägliche Show Der Moderator war für den Komiker und politischen Kommentator ein Erfolg Der Hollywood-Reporter Er stellte fest, dass sich die Einschaltquoten der Show nach Stewarts überraschender Rückkehr erheblich verbesserten. In der Zwischenzeit startete Stewart eine Tägliche Show Begleit-Podcast Anfang dieses Jahres mit dem Titel Die wöchentliche Show mit Jon Stewart.

In anderen Tägliche Show Nachrichten: Violent J von der Insane Clown Posse trat kürzlich als Gast auf und unterstützte Kamala Harris offiziell als Präsidentin.