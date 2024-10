Die Post-Hardcore-Band Touché Amoré aus Los Angeles hat kürzlich ihr sechstes Studioalbum veröffentlicht. Spirale in einer geraden Linieund befinden sich derzeit mitten in einer Headliner-Tour durch die USA, die bis zu einer Show am 3. November in Boston dauert.

Vor der Veröffentlichung der neuen LP Schwere Konsequenz traf sich mit Touché Amoré-Sänger Jeremy Bolm beim Louder Than Life Festival in Louisville, Kentucky. Der Frontmann besprach unter anderem das neue Album, einschließlich seiner Zusammenarbeit mit Julien Baker von Boygenius und Lou Barlow von Sebadoh, sowie Touchés Beitrag zu einer neuen Refused-Tribute-Compilation.

Holen Sie sich hier Tickets für Touché Amoré

„Es ist unsere zweite Platte mit Produzent Ross Robinson, der ein unglaublich einzigartiger Produzent ist und einen wirklich hart antreibt“, erzählte uns Bolm Spirale in einer geraden Linie im Videointerview oben. „Er hat uns (bei diesem Album) noch mehr vorangetrieben. Ich denke, das ist sehr spürbar, wenn man sich die Platte anhört.“

Bolm fügte hinzu, dass es „unwirklich“ sei, einen seiner musikalischen Helden, Lou Barlow, dazu zu bringen, in dem Song „Subversion (Brand New Love)“ aufzutreten.

„Für mich persönlich ist es vielleicht das Unglaublichste, was dieser Band je passiert ist“, sagte Bolm über Barlows Beitrag. „Es gibt einen Sebadoh-Song namens ‚Brand New Love‘, der zu meinen Top 10 Lieblingssongs aller Zeiten gehört, und ich beziehe mich darin auf diesen Song. Und am Ende des Liedes kommt er und singt den Refrain von „Brand New Love“ in unserem Lied. Also die Tatsache, dass er bereit war, sein Lied weiterzusingen unser Lied, ich kann mir nichts unglaublich Freundlicheres für jemanden vorstellen.“

Zusätzlich zu den oben genannten Themen sprach Bolm auch über seine Zusammenarbeit mit Soul Glo, die die aktuelle Tour unterstützt, und ging auf einige seiner Lieblingsmusikvideos von Touché Amoré ein.

Nach dem US-Auftritt wird Touché Amoré das Jahr 2025 mit einer UK-/Europatournee beginnen, die von Ende Januar bis Anfang März läuft. Tickets für diese Shows sind hier erhältlich.

Sehen Sie sich oben unser vollständiges Videointerview mit Touché Amoré-Sänger Jeremy Bolm an und bestellen Sie das Album Spirale in einer geraden Linie an diesem Ort.

Probleme beim Ansehen des Videos im Player oben? Auf YouTube ansehen.