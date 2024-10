Der preisgekrönte Regisseur und Produzent Luca Guadagnino hat sich erneut mit ihm zusammengetan Herausforderer Drehbuchautor Justin Kuritzkes für seinen neuesten Film, eine historische Romanze mit dem Titel Seltsam. In der Geschichte aus den 1950er-Jahren spielt Daniel Craig die Hauptrolle, der sich in Mexiko-Stadt wiederfindet und sich in einen jüngeren Mann verliebt, gespielt von Drew Starkey. Der Seltsam Trailer ist jetzt angekommen; Sehen Sie es sich unten an.

Im sonnendurchfluteten ersten Blick auf den Film, der auf dem gleichnamigen Roman von William S. Burroughs aus dem Jahr 1985 basiert, treffen sich Craig und Starkey in einer Bar, bevor sie eine körperliche Beziehung eingehen. „Ich möchte mit dir reden, ohne zu sprechen“, sagt Craig und alles fühlt sich ruhig an Nennen Sie mich bei Ihrem Namen zwischen der unbestreitbaren Chemie und den wunderschönen Vignetten des Sommers in Mexiko.

Wann Seltsam Der Film, der 2024 auf den Filmfestspielen von Venedig uraufgeführt wurde, wurde allgemein positiv aufgenommen, und Craigs Auftritt stieß besonders auf positive Resonanz. Seltsam Der limitierte Kinostart ist derzeit für den 27. November geplant.

Es ist eine arbeitsreiche Saison für Guadagnino as Herausforderer geht mit Begeisterung in den Beginn der Preisverleihungssaison. Der gefeierte Regisseur wurde kürzlich auch als Regisseur einer neuen Adaption von bekannt gegeben Amerikanischer Psycho. An anderer Stelle bereitet sich Daniel Craig darauf vor Wach auf, toter Mannder kommende dritte Teil von Rian Johnson Messer raus Serie.

Sehen Sie, wo Guadagnino ist Herausforderer landete auf unserer Liste der bisher besten Filme des Jahres 2024.