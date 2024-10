Führen Sie die Juwelen 2 aus Wir sind gerade 10 Jahre alt geworden und um das zu feiern, schauen wir uns das Album mit neuen Augen und Ohren noch einmal an. Lesen Sie unten unsere Gedanken zu einem der berühmtesten Hip-Hop-Alben der 2010er Jahre und hören Sie hier zu; Sie können die Vinyl-Neuauflage zum 10-jährigen Jubiläum auch hier vorbestellen oder an unserer Verlosung hier teilnehmen, um eine Kopie zu gewinnen.

Bis 2014 hatten sich Michael „Killer Mike“ Render und Jaime „El-P“ Meline einen wohlverdienten Ruf als eines der beeindruckendsten und aggressivsten Duos im Hip-Hop erarbeitet und waren bereit, mit ihnen aufzusteigen Führen Sie die Juwelen 2 ausihr zweiter Auftritt als gleichnamige Gruppe.

Indem sie wie Hakeem Olajuwon und Clyde Drexler bei den Houston Rockets das Beste aus einander herausholen (wie Mike selbst in einem Interview mit NPR sagte), haben Run the Jewels ihre eigene Version einer musikalischen Dynastie geschaffen: ein feuriges, politisches Kraftpaket, das aufgebaut wird um zu dauern. Doch ihre kreative Reise war kaum vorherbestimmt, als sie 2011 von Jason DeMarco, dem Chef des Williams Street-Labels, vorgestellt wurden.

Zu dieser Zeit hatte Mike seine Karriere nach Big Boi wiederbelebt, indem er seine ersten beiden Einträge unabhängig voneinander veröffentlichte Versprechen Serie und unterschrieb dann bei Grand Hustle von TI, um eine dritte zu veröffentlichen. Im Gegensatz dazu erwachte El aus dem Dunst der Schließung seines Labels Definitive Jux und des Todes seines engen Freundes und Rappers Camu Tao, um sich auf sein seit langem in Arbeit befindliches Album zu konzentrieren Krebs 4 Heilung.

Nach ihrem Treffen wusste Mike, dass Els distanzierter New-Age-Boom-Bap die Bomb Squad-artige Produktion war, die er brauchte, um seine Vision einer Ode an Ice Cube zu verwirklichen AmeriKKKa’s Most Wanted. Also rief Mike El drei Monate lang jeden Tag an, bis er sich bereit erklärte, die 2012er zu produzieren RAP-Musik. Es war bis dahin unbestritten das beste Album seiner Karriere, und Mike revanchierte sich, indem er im selben Jahr eine knallharte Strophe zu Els „Tougher Colder Killer“ beisteuerte.

Nach einer erfolgreichen Tournee war es für die inzwischen engen Freunde eine Selbstverständlichkeit, eine richtige Gruppe unter dem von LL Cool J inspirierten Namen Run the Jewels zu gründen. Ursprünglich als kostenloser Download veröffentlicht, wurde ihr selbstbetiteltes Debüt aus dem Jahr 2013 von der Kritik gefeiert und bescherte beiden Künstlern eine neue Fangemeinde. Daher war es der natürliche nächste Schritt, bei Nas‘ Mass Appeal Records für ein zweites Album zu unterschreiben.

Ankunft im nächsten Jahr, im Vorfeld von Führen Sie die Juwelen 2 aus Mit Mikes „Ooodles and Noodles“-Scheißgerede und Els Anti-Establishment-Reimen auf der Lead-Single „Blockbuster Night Pt. 1.“ Die dritte Single „Close Your Eyes (And Count to Fuck)“ kündigte den weiteren Aufstieg von RTJ an, indem sie den Gesang von Zack de la Rocha von Rage Against the Machine für ein frenetisches Sample zerhackte, über das das Trio den Kerkerzustand sprengte.

„Die Bedingungen erschaffen einen Bösewicht, dem Bösewicht wird eine Vision gegeben“, rappt Mike auf dem Track. „Die Vision wird zu einem Gelübde, Rache an allen Bösewichten/Lügnern und Politikern und Profiteuren der Gefängnisse zu üben.“

De la Rocha geht auf die Halsschlagader ein und fügt hinzu: „Wir haben es satt, jetzt das Trey-Spray zu bluten und dich zu opfern/ Schluss mit dem Sterben, Phillip AK Dickin‘ dich/ Mit Klammern unten tauchen wir durch.“

Dies alles war nur eine kleine Vorspeise für das, was dazugehören würde Führen Sie die Juwelen 2 aus. Beim Album-Opener „Jeopardy“ strahlt Mike von Anfang an Selbstvertrauen aus, indem er mit einem prahlerischen „Izzle“-Reimschema den Ton angibt und seine Gruppe zum „Top-Tag-Team für zwei Sommer“ erklärt.

Mike erhöht den Einsatz und vergleicht sich selbst mit Tupac, dem frühen Nas, Scarface, Chuck D, Malcolm X und Bun B – und verbringt die nächsten 40 Minuten damit, dies zu untermauern. Der Vers von El-P ist oberflächlich betrachtet subtiler, aber genauso entscheidend für RTJs Fokus auf den Kampf gegen das System wegen materialistischer Bedürfnisse.