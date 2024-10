Joker: Folie à Deuxder Nachfolger des Oscar-prämierten Films von 2019 Jokerist zu einer der größten Kassenbomben der modernen Filmgeschichte geworden. Aber trotz der schrecklichen kritischen und kommerziellen Resonanz, die Warner Bros. während seiner Kinoausführung etwa 200 Millionen US-Dollar gekostet hat, Joker Mit Quentin Tarantino haben die Gläubigen einen Verbündeten gewonnen.

Bei einem kürzlichen Auftritt am Der Bret Easton Ellis Podcasthielt sich der gefeierte Filmemacher mit seinem Lob für die Fortsetzung von Todd Phillips nicht zurück.

„Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen“, verriet er. „Ich bin einfach nihilistisch genug, um einen Film irgendwie zu genießen, der als Film nicht ganz funktioniert, und der bis zu einem gewissen Grad ein großes, riesiges Durcheinander ist. Ich empfand es nicht als intellektuelle Übung. Ich habe mich wirklich darin vertieft. Die musikalischen Sequenzen haben mir sehr gut gefallen. Ich dachte, je banaler die Lieder seien, desto besser seien sie.“

Während sich viele Fans des Films von 2019 durch die Wendung, die der Nachfolgefilm in musikalisches Terrain vollzog, entfremdet fühlten und Lady Gaga als „Lee“ Quinzel neben Joaquin Phoenix‘ zuvor gefeiertem Arthur Fleck auftrat, war Tarantino unterhalten.

„Todd Phillips ist der Joker“, vermutete er. „Der Joker hat den Film gedreht. Das gesamte Konzept, selbst dass er das Geld des Studios ausgibt – er gibt es so aus, wie der Joker es ausgeben würde, oder? Sein großes Überraschungsgeschenk, der Jack in the Box, wenn er dir seine Hand zum Händeschütteln anbietet und du einen Summer mit 10.000 Volt bekommst, der auf dich schießt, ist der Comic-Geek. Er sagt zu allen ‚Fick dich‘.“

Dem Publikum schien das Ergebnis nicht so sehr am Herzen zu liegen wie Tarantino; Joker Folie zu zweit erhielt die seltene „D“ CinemaScore.

„Ich fand es wirklich lustig“, sagte Tarantino, der Phoenix‘ Auftritt auch als „einen der besten Auftritte, die ich je in meinem Leben gesehen habe“ beschrieb.

