Bereits im Februar trat Kendrick Lamar bei Super Bowl Lix auf und lieferte eine Halbzeitshow mit Sza, Serena Williams, Samuel L. Jackson und viel Schatten, die gegen einen bestimmten kanadischen Rapper gerichtet waren. Einige waren jedoch nicht allzu zufrieden mit Lamars Leistung; Laut The Hill erhielt die Federal Communications Commission (FCC) Berichten zufolge 125 Beschwerden bezüglich der Show, die ihre politische Ikonographie, die Texte des Rapper und die „Vulgarität“ der Choreografie lambastierte. Sie können sehen, wohin das geht.

Die meisten Beschwerden stellten fest, dass Lamars Leistung für alle Altersgruppen nicht angemessen war oder politisch provokativ war. Als Zuschauer aus Lenox beklagte sich, dass ihre Kinder die Show nicht erleben sollten: „Meine jüngeren Kinder mussten dies nicht sehen und hören!“ Dieser Betrachter beschwerte sich auch über „Sprache und Gesten“.

Eine andere Beschwerde bemerkte auch Obszönitäten und Gesten als Quelle ihres Zorns. „Für den nächsten Super Bowl sollten Sie eine musikalische Unterhaltung einstellen, die familienfreundlich und nicht sozial oder politisch zentriert ist. Es wäre eine schöne Veränderung, Unterhaltung zu haben, die wirklich zeigt, was Amerika sein sollte; Familie, Land, Anstand und Respekt.“

Dieser Betrachter fuhr fort: „Es ist mühsam, Kinder während einer möglichen Vulgarität und unangemessenen Sprache/Gesten aus dem Raum aus dem Raum zu schicken.“

Einige nannten sogar die Show „rassistisch“ gegen Weiße. Ein Bewohner von Ocean City sagte: „Sie kommen damit durch, aber wenn alles weiß wäre, wäre es eine andere Geschichte. Die Halbzeitshow sollte sowohl Schwarz als auch Weiß haben und für alle geeignet sein.“ Der FL -Viewer von Daytona, FL, fuhr mit einer ähnlichen Meinung fort: „Ich möchte wissen, warum es nicht eine weiße Person war? Ich fühlte mich diskriminiert und warum war Onkel Sam Black, als Onkel Sam weiß ist?“ Onkel Sam ist in einem Plakat von 1917 als weißer Mann besonders personifiziert. Onkel Sam ist jedoch nicht real.

Es ist zu beachten, dass Lamars Leistung und alle früheren Super Bowl -Halbzeitshows für Obszönitäten zensiert werden. Die FCC erhält jedes Jahr Beschwerden für die Halbzeitkünstler der Super Bowl. entsprechend RollsteinRihannas 2023 Show zog 100 Seiten von Beschwerden. Die Show von Jennifer Lopez und Shakira 2020 erhielt mindestens 1.000 Beschwerden mit einem Zuschauer, in dem sie ihre „Augen (wurden) belästigt“ erklären.

Vor allem Janet Jacksons 2004er Garderobe Fehlfunktion zeichnete schätzungsweise 500.000 Beschwerden sowie die FCC mit einer Geldstrafe von 550.000 US -Dollar.

Dennoch zog K.Dots Leistung an anderer Stelle positive Kritik. Phish Frontmann Trey Anastasio sang Lamars Lob an GQnannte die Show „Das tiefste Ding (er hatte) jemals in einem Super Bowl gesehen.“

In anderen Nachrichten soll Lamar nächsten Monat seine Grand National Tour mit Co-Headliner und Top Dawg-Mitarbeitern SZA beginnen. Das Duo wird landesweit die Stadien treffen, einschließlich Stationen in Los Angeles, Philadelphia und Toronto, und Tickets sind jetzt zum Verkauf angeboten. Bei den diesjährigen Grammy Awards erzielte Lamar Big und gewann fünf Grammophone, darunter Rekord des Jahres und Song des Jahres für „Not Like Us“.

