Die Aufstellung für das 2025 Four-Akkordmusikfest wurde enthüllt, mit Headlinern Blink-182, AFI, Jimmy Eat World und Jawbreaker. Das zweitägige Fest findet am 13. und 14. September im EQT Park (ehemals Wild Things Park) in Washington, Pennsylvania (Pittsburgh) statt.

Früh-Bird-Tickets sind ab sofort erhältlich, während die allgemeinen Tickets am Freitag (28. März) um 11 Uhr ET auf der offiziellen Website des Festivals mit 2-Tage- und 1-Tage-Optionen wie allgemeiner Eintritt, VIP und Deluxe VIP erhältlich sind.

Die 11. Ausgabe des Festivals ist in Bezug auf Star Power vielleicht größtenteils, wobei Blink-182 und Jimmy Eat World eine Aufstellung am Samstag (13. September) leiten, zu der auch heiße Mulligan, Bowling für Suppe, Staatsmeister, Ihre Tore, Knuckle Puck und mehr gehören.

Der Bill am Sonntag (14. September) hat AFI und Jawbreaker, die eine Rechnung mit alkalischem Trio aufweisen, alles, von Angesicht zu Angesicht, The Wonder Years, Drogenkirche, Punchline, Koyo und mehr.

Rishi Bahl, Gründer der Vier -Akkordmusikfest, sagte: „Wir haben hart daran gearbeitet, das diesjährige Festival zu etwas Besonderem zu machen, nicht nur mit dieser unglaublichen Aufstellung, sondern indem wir es für unsere Fans zugänglicher als je zuvor zugänglicher machen. Wir können es kaum erwarten, mit allen im EQT Park zu feiern!“

Die vollständige Besetzung für das Four Chord Music Fest im Poster unten finden Sie im Poster.