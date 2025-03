Marvel ging live über soziale Medienplattformen für eine närme langsame, stundenlange Enthüllung der Avengers: Doomsday gießen. Wir wussten bereits, dass Robert Downey Jr. mit einem neuen Metallanzug (und einem massiven Zahltag) als legendärer Bösewicht Doctor Doom sein würde, und jetzt wissen wir, wer sich sonst noch für das Ensemble versammeln wird.

In den überraschendsten Enthüllungen in einem Meer von erwarteten Namen wurden mehrere X-Men-Schauspieler benannt. Dazu gehören Ian McKellen, dessen Magneto sein Marvel Cinematic Universe -Debüt geben wird, und Patrick Stewarts Professor Xavier, von dem wir sahen Doktor Strange im Multiversum des Wahnsinns.

Alan Cumming wird sich als Nightcrawler teleportieren (die Figur, die er nur einmal in den Jahren 2002 gespielt hat X2) Während Kelsey Grammer als Biest zurückkehren wird, ist Rebecca Romijn als Mystique und James Marsden als Cyclops zurück. Grammer schloss sich zuvor dem Marvel Cinematic Universe in den Post-Credits Stinger in an Die Wunder, Zeigen Sie auf ein neues alternatives Universum für die X-Men der MCU.

Ein weiterer MCU-X-Actor, Channing Tatum, wurde ebenfalls enthüllt, der wahrscheinlich seine retten soll Deadpool & Wolverine Darstellung von Gambit aus der Leere.

Chris Hemsworth ist zurück als Thor und setzt mit der Variantenversion seines ehemaligen Teamkollegen von Downey Jr. multiversaler Spannungen auf. Sein Trickster-Halbbruder Tom Hiddleston wird ebenfalls als Loki zurückkehren (was angesichts der Art und Weise, wie Staffel 2 der Disney+ Show endete, interessant sein könnte). Zu den weiteren zurückkehrenden Avengers-Veteranen zählen Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Paul Rudd (Ant-Man) und Sebastian Stan (Bucky/Winter Soldier).

Stan Nexts erscheint in Thunderbolts* Neben Florence Pughs Yelena Belova, David Harbors Red Guardian, Hannah John-Kamens Ghost und Wyatt Russels US-Agent, der sich gegen Lewis Pullmans Sentry abspritzt, die alle auch anpassen werden, werden ebenfalls in sich anpassen. Doomsday. Inzwischen Mackies Captain America: Brave New World Co-Star Danny Ramirez wiederholt seine Rolle als neuer Falcon.

Letita Wright kehrt vermutlich als Black Panther zurück, mit Wakanda für immer Der Gegner Tenoch Huerta Mejia wiederholt seine Rolle als Atlantean Mutant Namor zusammen mit dem herausragenden Serien Winston Duke als M’Baku. Darüber hinaus wird Simu Liu sein lang erwartetes Comeback als Shang-Chi machen, sein erster Auftritt in Live-Action seit 2021 Legende der zehn Ringe.

MCU -Newcomer werden debütieren Fantastische vier: Erste Schritte -Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Ebon Moos-Bacrach (The Thing) und Joseph Quinn (menschliche Taschenlampe)-werden auch angesichts der tiefen Verbindungen des Teams an Doctor Doom sinnvoll sein.

Avengers: Doomsday wurde letzten Sommer angekündigt, nachdem Marvel sein Original verschrottet hatte Avengers 5 Pläne. Anfangs untertitelt Die Kang -DynastieDer Film wurde umgerüstet, nachdem sich das Studio entschlossen hatte, nach der Überzeugung der Schauspieler Jonathan Majors von der Kang -Figur nachzuziehen. Stattdessen drehte Marvel zurück zu Joe und Anthony Russo, dem Regie -Duo, das zuvor geleitet wurde Avengers: Infinity War Und Endspielund überarbeitete den Film als Doomsday.

Avengers: Doomsday befindet sich derzeit in der Produktion mit einem Veröffentlichungsdatum für den 1. Mai 2026. Der Plan soll ihm mit der direkten Fortsetzung folgen Avengers: Secret Wars am 7. Mai 2027. Vor dem All-Hands-Team, Thunderbolts* kommt am 2. Mai dieses Jahres in den Kinos an, während Disney+ neue Serien Premiere hat Eisenherz am 24. Juni und Wonder Man im Dezember. Ebenfalls im Jahr 2026 erwartet werden die zweite Staffel der neu debütierten Daredevil: Wieder geborenDie Wandavision Spinoff Visionquestund ein Destin Daniel Cretton-inszeniertes Follow-up zu Spider-Man: Kein Weg nach Hausefällig am 31. Juli.

Avengers: Doomsday Besetzungsliste:

-Paul Rudd als Ant-Man

-Simu Liu als Shang-Chi

– Tom Hiddleston als Loki

– Lewis Pullman als Wachposten

– Florence Pugh als Yelena

– Danny Ramirez als Falcon

– Ian McKellen als Magneto

– Sebastian Stan als Bucky

– Winston Duke als M’baku

– Chris Hemsworth als Thor

– Kelsey Grammer als Biest

– James Marsden als Cyclops

– Channing Tatum als Gambit

– Wyatt Russell als US -Agent

– Vanessa Kirby als Sue Storm

– Rebecca Romijn als Mystik

– Patrick Stewart als Professor X.

– Alan Cumming als Nightcrawler

– Letitia Wright als Black Panther

– Tenoch Huerta Mejia als Namor

– Pedro Pascal als Reed Richards

-Hannah John-kamen als Geist

– Joseph Quinn als Johnny Storm

– David Harbor als Red Guardian

– Robert Downey Jr als Doktor -Doom

-Ebon Moss-Bachrach als das Ding

– Anthony Mackie als Captain America