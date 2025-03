Willkommen zurück zu Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge. Heute ein Interview mit der vielversprechenden neuen Mädchengruppe Kiiikiii. ICHWenn Sie das genießen, was Sie lesen, können Sie meinen Begleiter -Newsletter jede Woche für Ihren Posteingang an Ihren Posteingang abonnieren!

K-Pop-Gruppen kommen nie aus dem Nichts; Diejenigen, die mit dem Genre vertraut sind, wissen, dass sich alles, was sich wie ein plötzlicher Auftritt in der Szene anfühlt, Monate – wenn nicht Jahre – des Trainings, der Aufstellungsverschiebungen und der Konzeptentwicklung betrifft. Aber als die neue Gruppe der Starship Entertainment Girl Kiiikiii mit dem Vor-Debut-Track „I DO ME“ ankam, trugen sie eine bemerkenswert lockere Luft, die von der verträumten Ästhetik um die Single und ihr daes Musikvideo ermutigt wurde.

„Wir konnten es nicht glauben, als wir endlich sahen, dass unser Musikvideo veröffentlicht wurde“, teilt Kiiikiii, Mitglied Haum, teilt. „Wir haben alle sehr hart gearbeitet, um uns auf unser Debüt vorzubereiten, also fühlte es sich surreal an, dass alles veröffentlicht wurde und die Welt auf unsere Musik reagierte.“

„Wir waren nervös, aber sehr aufgeregt, dass alle alles, was wir vorbereitet hatten, sahen“, echoes jiyu, der Anführer des fünfköpfigen Teams. „Wir haben viel Liebe und Interesse erhalten, als das Video veröffentlicht wurde, und wir fühlten uns für das Üben energetischer.“

Es ist keine leichte Aufgabe, ein „Mädchen von nebenan“ zu erfassen, aber hier haben sich Jiyu, Haum, Kya, Sui und Leesol befunden. Wie können diese Merkmale angegriffen werden, ohne von Natur aus performativ zu sein, wenn Authentizität, Relativität und Freundlichkeit das Ziel sind?

„Wir lernen immer von unseren Senioren, um zu sehen, wie sie auftreten und wie sie Musik machen“, bietet Leeseol an. „Sie helfen uns zu lernen, welche Art von Haltung wir auf der Bühne haben sollten.“

„Wir haben während des Tanzpraxis viel Spaß zusammen, aber wir stellen auch sicher, dass wir unsere Darbietungen ein ernsthafterer Ansatz haben“, fügt Sui hinzu. „Unser Anführer Jiyu hilft uns immer, konzentriert zu bleiben und uns die Details zu fangen, um unsere Leistungen zu verbessern.“

Bei Starship Entertainment gingen Kiiikiii von Mädchengruppen wie Ive und Sistar voraus, die beide für den K-Pop-Markt deutlich unterschiedliche Energie boten. Für Ive sieht das wie elegantes Glamour aus, während Sistar mit ansteckendem Selbstvertrauen führte. In der Zwischenzeit wurde Kiiikiii entwickelt, um die Idee des unbeschwerten Lachens bis zum Namen zu beschwören. „Wir versuchen, unser natürlichstes, lustigstes und kiiikiii-ähnliches Selbst in unseren Fotoshootings und Musikvideo-Shoots zu zeigen. Normalerweise fühlt es sich einfach so an, als würden wir rumhängen und Spaß haben“, erklärt Kya.

„I Day Me“ ist Teil der frisch veröffentlichten EP der Gruppe, EP, Ungeschnittenes Juwel. Für einige der Visuals fuhr die Gruppe nach Neuseeland, an die die Mitglieder als Gelegenheit zur Bindung erinnern. Eine Teamdynamik ist für den Erfolg einer K-Pop-Gruppe von wesentlicher Bedeutung, und die Mädchen freuen sich, diesen Teil ihrer Bindung weiter zu entwickeln.

„Es fühlt sich so an, als wären wir Klassenkameraden oder Freunde“, teilt Leeseol mit. „Wir haben zusammen trainiert, gemeinsam für unser Debüt geübt, und wir leben zusammen, also sind wir alle sehr nahe. Jetzt, wo wir unsere Reise als Kiiikiii zusammen begonnen haben, wird unsere Teamarbeit noch besser.“

„Ich bin so dankbar, dass wir unser Debüt als Kiiikiii mit diesen fünf Mitgliedern gegeben haben“, bestätigt Kya. „Wir alle stellen sicher, dass wir uns gegenseitig hören, nachdenklich sein und individuell unser Bestes geben, um großartige Musik und Darbietungen vorzubereiten, damit unsere Teamarbeit stärker wird.“

