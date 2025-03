Disney+ hat bestätigt, dass die Rolle von Dewey für die bevorstehenden Aufrechnungszeiten neu gestaltet wurde Malcolm in der Mitte Wiederbelebung, Spekulationen darüber, warum der ursprüngliche Star Erik pro Sullivan den Teil nicht wiederholt.

Sullivan debütierte zum ersten Mal als Dewey, als Malcolm in der Mitte Premiere im Januar 2000 und porträtierte die Figur für die Dauer des siebenjährigen Laufs. Jetzt wird er jedoch nicht zu Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek und anderen ursprünglichen Schauspielern in der Wiederbelebung kommen, und Dewey wurde stattdessen mit dem neuen Schauspieler Caleb Ellsworth-Clark neu gestaltet.

Warum kehrt Sullivan nicht zurück?

Die einfache Antwort lautet einfach: Sullivan zog sich mit 18 Jahren von der Schauspielerei zurück. Laut einem Interview von 2024 mit Kaczmarek, der seine fiktive Mutter Lois in der Show porträtierte – er „tat“, „tat er„ Malcolm sieben Jahre; Er begann um 7 Jahre (Jahre alt) und endete mit 14 Jahren. Er war überhaupt nicht daran interessiert. “

In der Tat erschien Sullivan nur in einer Handvoll Projekt Zwölf -und seitdem ist er anscheinend von seiner Vergangenheit auf dem Bildschirm weggegangen und hat sich sogar ablehnt, an früheren teilzunehmen Malcolm in der Mitte Wiedervereinigungsereignisse. Seit über einem Jahrzehnt hat er mit wenigen öffentlichen Details über seinen Aufenthaltsort sehr niedrig.

Aber Kaczmarek versicherte der Öffentlichkeit auch, sich keine Sorgen zu machen, weil er „sehr, sehr gut“ macht.

„Er geht an einer sehr, sehr, sehr prestigeträchtigen amerikanischen Universität zur Schule, über die er uns alle gebeten hat, still zu sein“, sagte sie. „Und er liebt Charles Dickens. Er leistet Graduiertenarbeit in der viktorianischen Literatur, Charles Dickens.“

Im selben Interview sagte Kaczmarek, Sullivan sei „sehr dankbar“, Dewey darzustellen, und beschrieb einen Teil der Magie des Charakters. „Dewey war einfach so geliebt, er war ein kleines Hamsterkind“, sagte sie und erzählte eine Geschichte des Serienschöpferers Linwood Boomer, dass er immer „nur zu Dewey schneiden konnte und die Szene zur Arbeit war, weil es etwas an diesem Kind war, das nur unglaublich war.“

Muniz sagte seinerseits in einem Interview von 2017, dass er nur mit Sullivan „ein paar Mal seit dem Ende der Show“ gesprochen habe, aber gehört habe, dass er „überall vorbei war, viele verschiedene Dinge getan“.

Muniz lobte auch Sullivans Entscheidung, von der Schauspielerei zu treten und sagte: „Einige Schauspieler oder Leute mussten es einfach tun, als sie ein Kind waren, und dann wollten sie andere Dinge erleben und ein normaleres Leben aus dem Rampenlicht herausleben. Ich denke, das ist, was er tun wollte, so gut für ihn.“

Der Malcolm in der Mitte Die Wiederbelebung wird im April 2025 mit der Dreharbeiten mit vier 30-minütigen Folgen über einen erwachsenen Malcolm ankommen, der mit seiner Tochter Leah (Keeley Karsten) die 40. Hochzeitstagsfeier seiner Eltern besucht. Neben Muniz, Cranston und Kaczmarek werden Christopher Masterson und Justin Berfield als Malcolms ältere Brüder Francis und Reese mit Anthony Timpano und Vaughan Murrae als jüngere Geschwister Jamie und Kelly zurückkehren.

Cranston ist ausführender Produzent und deutet seit mehreren Jahren auf ein Wiederbelebungsprojekt hin.