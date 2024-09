Kerry King ist als Gründungsgitarrist der Thrash-Ikonen Slayer eine Heavy-Metal-Legende. Heute hält er das Feuer mit seiner neuen gleichnamigen Band am Brennen und bereitet sich gleichzeitig auf einige spezielle Slayer-Reunion-Shows vor. Außerhalb der Musik ist der Gitarrist seit Jahrzehnten ein Fan des Raiders-Footballs.

Kurz vor dem Start der NFL-Saison 2024-2025 haben wir uns mit King getroffen, um über seine Raiders-Fangemeinde zu sprechen. Der Gitarrist hat den Umzug des Teams von Oakland nach Los Angeles, dann zurück nach Oakland und zuletzt nach Las Vegas miterlebt. Trotz der verschiedenen Umzüge ist King seit seinem ersten Besuch des Teams in den 1970er Jahren ein treuer Fan geblieben.

Kings gleichnamige Band veröffentlichte ihr Debütalbum, Aus der Hölle erhebe ich michAnfang des Jahres. Die Band hat kürzlich eine Tournee als Vorgruppe von Lamb of God und Mastodon beendet, hat aber im November und Dezember noch ein paar Termine in Mexiko und Australien vor sich.

In der Zwischenzeit wird King im Herbst für ihre ersten Auftritte seit fünf Jahren wieder mit Slayer zusammenkommen. Die legendäre Thrash-Band wird bei Riot Fest, Louder Than Life und Aftershock spielen. Es sind ihre ersten Auftritte seit dem Abschluss einer Abschiedstour im November 2019.

Im Folgenden spricht Kerry King über seine Raiders-Fangemeinde, die Super-Bowl-Durststrecke des Teams, seine Gedanken zum diesjährigen Team und vieles mehr, während er auch seine „Big 4“-NFL-Spieler auswählt.

Sie sind in Los Angeles aufgewachsen. Haben Sie angefangen, die Raiders zu verfolgen, als sie 1982 nach LA zogen, oder waren Sie schon vorher ein Fan des Teams, als sie noch in Oakland waren?

Ich mochte die Raiders, als sie in Oakland waren. Ich bin ein böser Kerl. Ich mag die bösen Kerle. Die Raiders waren schon immer böse Kerle. Sie sind die Typen, die an der Seitenlinie rauchen. Sie sind die Typen mit dem Kater, die sich darauf vorbereiten, reinzugehen, den Quarterback zu sacken und riesige Touchdowns zu werfen. Sie sind die Typen mit dem Kater, die an der Seitenlinie rauchen. Also, ich mochte sie aus Oakland. Ich mochte sie in LA. Ich mochte sie damals in Oakland und ich mag sie in Vegas. Ich bin nicht desillusioniert, weil sie irgendwo hingehen. Ich lebe jetzt in New York City, aber ich war in Vegas, als sie kamen, und ich habe dort immer noch meine Saisonkarten.