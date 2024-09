Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge. Diese Woche mit der Veröffentlichung von K-Pop-Idole Auf Apple TV+ reflektieren zwei der in der Dokuserie vorgestellten Gruppen den Prozess. Wenn Ihnen gefällt, was Sie lesen, abonnieren Sie gerne meinen Begleit-Newsletter, um Fan Chant jede Woche direkt in Ihren Posteingang geliefert zu bekommen!

Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um K-Pop-Fan zu sein; wir leben in einer Zeit mit einer Fülle von Touren, Festivalauftritten und Inhalten. Der neueste Anbieter auf dem Markt ist Apple TV+, wo eine neue Dokuserie mit dem Titel K-Pop-Idole Premiere am 30. August.

Das Episodenprogramm befasst sich mit drei Acts aus der K-Pop-Welt und zielt darauf ab, die Höhen und Tiefen der Arbeit in dieser hochspezifischen Branche zu beleuchten. Dazu gehören die Solistin JESSI, die Boygroup CRAVITY von Starship Entertainment und die Girlgroup BLACKSWAN von DR Music.

„Wir sind alle sehr aufgeregt und freuen uns riesig, Teil eines so großen Projekts zu sein, das uns hinter die Kulissen der K-Pop-Industrie führt“, sagt Allen von CRAVITY und merkt an, dass die Dreharbeiten vor ein paar Jahren begannen und ihn und seine acht Bandmitglieder in „Fötusversionen“ der Band zeigten, wie Seongmin es nennt. „Wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich so froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben“, fährt Allen fort. „Wir fühlen uns so geehrt, ein Teil davon zu sein.“

Für CRAVITY, K-Pop-Idole bietet neuen Fans die Möglichkeit, sich in ihre Geschichte zu verlieben und sich vielleicht sogar der Fangemeinde anzuschließen, die als LUVITY bekannt ist. „Ich möchte, dass die Leute zuschauen und denken: ‚Oh, sie meinen es wirklich ernst‘“, sagt Minhee. „Wir möchten, dass die Leute sehen, dass wir CRAVITY mit Leidenschaft verfolgen und dass uns unsere Fans am Herzen liegen“, bestätigt Taeyoung.

Die Dokumentation befasst sich mit der Härte des Trainee-Systems – und dem Druck, der auch nach dem Debüt anhält. „Als ich Trainee war, habe ich mich jeden Tag wegen Dingen geärgert“, sagt Taeyoung in einer Folge. „Ich hatte das Gefühl, dass ich schlechter war als die anderen Trainees. Damals war mein einziges Ziel, eine bessere Leistung zu erbringen.“

„Durch diese Dokumentation erfahren die Leute mehr darüber, was Idole durchmachen“, erzählt Sriya von BLACKSWAN Folge„Im Grunde geht es auch mehr darum, ein Mensch zu sein. Wir machen nur unseren Job … Aber es war nie wirklich perfekt.“