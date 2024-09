Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Kyanna Simone spricht mit Kyle Meredith über den neuen Hulu-Film Die Supremes bei Earl’s All-You-Can-Eatdas die anhaltende Freundschaft dreier Frauen erzählt, die sich liebevoll The Supremes nennen (nein, nicht diese Supremes). Hören Sie sich Kyanna Simones Diskussion über den Film oben oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts beziehen an.

Basierend auf Edward Kelsey Moores Bestseller-Roman, Die Supremes folgt dem Frauentrio, das über zwei Generationen hinweg die Freuden und Herausforderungen des Lebens meistert. Simone spricht über ihre Arbeit in einem Historienfilm aus den 1960er Jahren, die Bedeutung platonischer Freundschaften, die im Film dargestellt werden, und warum sie Boxerin werden wollte.

Die Schauspielerin spielt auch die jüngere Version der Figur Odette, während Aunjanue Ellis-Taylor die erwachsene Version spielte, eine Art der Rollenverteilung, mit der Simone vertraut ist, nachdem sie jüngere Versionen der jeweiligen Charaktere von Oprah und Octavia Spencer in Das unsterbliche Leben der Henrietta Lacks Und Frau.

Hören Sie sich an, wie die Schauspielerin Kyanna Simone über all das und mehr spricht (einschließlich der Frage, wie der Text zu Lee Ann Womacks „I Hope You Dance“ ein leuchtendes Vorbild für ihre Karriere war), oben oder über den YouTube-Player unten. Bleiben Sie über alle aktuellen Episoden auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit … auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform und schalten Sie alle anderen Serien im Consequence Podcast Network ein.

