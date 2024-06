Kevin Spacey war zu Gast bei Piers Morgan unzensiert diese Woche, und er brach in Tränen aus, als er über seine zahlreichen Klagen wegen sexueller Nötigung und Belästigung sprach.

Spacey wurde 2017 von über 15 Personen der sexuellen Nötigung, Belästigung, Körperverletzung und der Anstiftung zu sexuellem Kontakt mit Minderjährigen beschuldigt. Mehrere Ankläger, darunter auch der Schauspieler Anthony Rapp, klagten Spacey an, doch mehrere seiner Klagen wurden abgewiesen, und Spacey wurde letztes Jahr sowohl in den USA als auch in Großbritannien für nicht schuldig befunden. Spacey entlarvteine kürzlich von Max und Channel 4 veröffentlichte Dokumentation, in der es um umfangreiche Missbrauchsvorwürfe gegen den Schauspieler geht, führte dazu, dass sich zehn weitere Opfer meldeten.

Laut seinem Interview mit Morgan spürt Spacey nun den finanziellen Druck. „Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich jetzt leben werde“, sagte Spacey in Bezug auf die Zwangsvollstreckung seines Hauses in Baltimore. Auf die Frage, warum Spaceys Haus zwangsversteigert wird, antwortete Spacey: „Ich kann die Rechnungen nicht bezahlen, die ich schulde“, und meinte damit die hohen Anwaltskosten im Zusammenhang mit seinen verschiedenen Klagen. Morgan fragte dann, wie viel Geld Spacey habe – worauf Spacey mit „kein Geld“ antwortete und Morgan sagte, dass er immer noch Millionen schulde.

Spacey sprach mit Piers Morgan auch über seine Sexualität, nachdem er sich 2017 als schwul geoutet hatte (nachdem ihm zahlreiche Vorwürfe von Vergehen gegen junge Männer vorgeworfen worden waren). Dem Moderator sagte er: „Ich habe nichts zu verbergen und möchte ein offeneres Leben führen als bisher.“ Er fuhr fort: „Ich habe so viele Jahre damit verbracht, nicht über mich selbst sprechen zu wollen und Fragen zu meinem Privatleben und meiner Sexualität auszuweichen.“ Sehen Sie sich den Clip unten an und sehen Sie sich hier das vollständige Interview an.

Als Spacey kürzlich versuchte, nach Hollywood zurückzukehren, nahmen ihn mehrere Schauspieler öffentlich in Schutz. Liam Neeson, Sharon Stone, F. Murray Abraham und Stephen Fry schrieben allesamt Erklärungen, in denen sie Spaceys Rückkehr in die Filmindustrie unterstützten. „Kevin ist ein guter Mann und ein Mann mit Charakter“, sagte Liam Neeson. „Er ist einfühlsam, wortgewandt und urteilsfrei, und er hat einen großartigen Sinn für Humor. Außerdem ist er einer unserer besten Künstler im Theater und vor der Kamera. Persönlich gesprochen braucht ihn unsere Branche und vermisst ihn sehr.“