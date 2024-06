Riot Fest hat sein Lineup für 2024 enthüllt, darunter Fall Out Boy, Slayer, Pavement, Beck, Rob Zombie, Sublime, Public Enemy, The Offspring (mit Zerschlagen), St. Vincent und Bright Eyes sind die Spitzenreiter.

Weitere bemerkenswerte Acts sind The Marley Brothers (Ziggy, Stephen, Julian, Ky-Mani) und Damian), die die Musik ihres legendären Vaters Bob Marley aufführen, sowie Spoon, Sum 41, Cypress Hill, The Hives, GWAR, Waxahatchee, Tierra Whack, Taking Back Sunday, Dr. Dog, Manchester Orchestra (mit Bewältigen), Mastodon (Auftritt Leviathan), Clutch, Suicidal Tendencies, Lamb of God und Something Corporate.

Das Riot Fest 2024 findet vom 20. bis 22. September statt. In diesem Jahr zieht das Chicagoer Musikfestival auch an einen brandneuen Ort. Nachdem das Riot Fest fast ein Jahrzehnt lang Douglass Park sein Zuhause war, zieht es nun nach Süden ins SeatGeek Stadium in Bridgeview, Illinois, um dort das sogenannte RiotLand zu etablieren.

Im Rahmen ihrer Abschiedstournee werden NOFX im Laufe des Wochenendes drei verschiedene Sets spielen. Auf dem Programm stehen außerdem bekannte Punker wie Descendents, Circle Jerks, Pennywise, Buzzcocks, Dead Milkmen, The Exploited, The Lawrence Arms, The Vandals, The Dickies, Cobra Skulls und Laura Jane Grace (die ein Tribute-Set für Operation Ivy spielt). Abgerundet wird das Programm durch HEALTH, LS Dunes, Basement, Polaris, Cursive, Beach Bunny, Slaughter Beach, Dog, Winona Fighter, Spiritual Cramp, Liquid Mike und weitere.

Tickets für das Riot Fest 2024, einschließlich zwei- und dreitägiger GA- und VIP-Pässe, sind jetzt im Verkauf.

