Die langjährigen Rivalen Joey Chestnut und Takeru Kobayashi werden am 2. September zum ersten Mal seit 15 Jahren bei einem Hotdog-Wettessen gegeneinander antreten, das exklusiv auf Netflix gestreamt wird.

Chestnut vs. Kobayashi: Unfertiges Rindfleisch wird der 16-fache Hotdog-Wettessen-Champion Chestnut gegen den sechsfachen Champion Kobayashi antreten. Die Ankündigung erfolgt, nachdem Chestnut aufgrund seines Vertrags mit der Konkurrenzmarke Impossible Foods vom diesjährigen Nathan's Hot Dog Eating Contest am 4. Juli ausgeschlossen wurde.

„In all meinen Jahren als Wettkampf-Essen ist Kobayashi mein größter Rivale“, sagte Chestnut in einem Statement. „Gegen ihn anzutreten hat mich dazu gebracht, viel besser zu werden. Ich weiß, dass die Fans lange auf ein neues Kapitel unserer Rivalität gewartet haben, und ich kann unseren großen Showdown live auf Netflix kaum erwarten! Es ist Zeit, den Leuten zu geben, was sie wollen!“

Kobayashi fügte hinzu: „Mein Rücktritt steht erst fest, wenn ich ihn ein letztes Mal besiegt habe. Diese Rivalität schwelt schon seit Langem. Gegen Joey live auf Netflix anzutreten bedeutet, dass Fans auf der ganzen Welt zusehen können, wie ich ihn k.o. schlage.“

Die beiden Wettesser-Legenden sind seit 2009 nicht mehr gegeneinander angetreten. Damals errang Chestnut in einem Sudden-Death-Wettkampf seinen ersten Sieg über Kobayashi.

Nachrichten von Unfertiges Rindfleisch folgt Netflixs Box-Event Jake Paul vs. Mike Tyson, das kürzlich auf den 15. November verschoben wurde. Netflix hat außerdem Verträge für das exklusive Streaming von WWE-Raw beginnend im Jahr 2025 und die NFL-Weihnachtsspiele beginnen dieses Jahr.