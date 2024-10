Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge gleichermaßen. Diese Woche sind KISS OF LIFE hier, um jeden Song auf ihrer neuen Y2K-codierten EP aufzuschlüsseln. Wie immer gilt: Wenn Ihnen das, was Sie lesen, gefällt, abonnieren Sie gerne meinen Begleit-Newsletter, um jede Woche Fan-Gesänge direkt in Ihren Posteingang zu bekommen!

Als KISS OF LIFE mit einer Reihe von Solosongs im Vorfeld ihres Debütsongs „Shhh“ auftraten, war sofort klar, dass diese vierköpfige Gruppe etwas Frisches in die K-Pop-Szene bringen würde. In etwas mehr als einem Jahr haben sich Julie, NATTY, Belle und Haneul als beeindruckendes Team etabliert, das sich auf eine Y2K-Ästhetik beruft, die niemals gezwungen wirkt, die R&B-Energie problemlos annimmt und einige bemerkenswert starke Gesangsdarbietungen abliefert.

Während diese vier jungen Frauen unterschiedliche Ausbildungshintergrund hatten, bevor sie sich unter einem kleineren in Seoul ansässigen Label namens S2 Entertainment zusammenschlossen, gibt es in der Art und Weise, wie KISS OF LIFE agiert, eine gewisse Freiheit. Sie sind stark in den kreativen Prozess involviert und zeigen ihre Liebe zur Musik oft durch Tanzaufführungen auf TikTok. Mit ihrer neuen EP Verliere dichder Spaß ist besonders ansteckend.

Vom verträumten „REM“ bis zum unwiderstehlich sanften „Chemistry“ Verliere dich ist ein herausragendes Schaufenster für die Mädchen. Die Mitglieder bereiten sich auf ihre erste Tour durch die USA vor (Tickets finden Sie hier), und diese sechs neuen Tracks bieten viel Raum für Live-Auftritte. Haneul weist auf das Potenzial des Abschlussstücks „Back to Me“ hin und sagt: „Wäre es nicht großartig als Abschlussstück für ein Konzert?“

Sehen Sie sich unten das Musikvideo zu „Get Loud“ an und lesen Sie weiter, um Einblicke in die einzelnen Songs zu erhalten Verliere dich von den Mitgliedern.