Nach dem astronomischen Erfolg von Greta Gerwig BarbieMattel und Sony haben ihr nächstes Spielzeugprojekt im Auge: einen Film, der den Klassiker View-Master ins Rampenlicht rückt.

Laut einer Aussage von Mattel Films wird der View-Master-Film eine Live-Action-Familienabenteuergeschichte sein. Escape Artists, die Produktionsfirma hinter Filmen wie Das Streben nach Glück Und Zäunesoll produzieren.

„View-Master ist seit langem ein Fenster zu den Wundern der Welt und regt die Fantasie bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen an“, sagte Todd Black, einer der beteiligten Escape Artists-Produzenten. „Die Zusammenarbeit mit Mattel Films gibt uns die Chance, dieses Erbe zu würdigen und gleichzeitig ein völlig neues Abenteuer für das heutige Publikum zu schaffen. Wir können es kaum erwarten, den Entdeckergeist dieses geschätzten Spielzeugs auf die große Leinwand zu bringen.“

2023 Barbiemit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen, spielte an den Kinokassen über eine Milliarde Dollar ein und wurde als bester Film nominiert. Während es unwahrscheinlich ist, dass Regisseurin Greta Gerwig in absehbarer Zeit eine Fortsetzung in Angriff nehmen wird, hat Mattel auch an einem möglichen Polly Pocket-Film von Lena Dunham mit Lily Collins in der Hauptrolle gearbeitet. Allerdings ist Dunham inzwischen aus dem Projekt ausgestiegen, sodass dessen Status in der Schwebe bleibt.

An anderer Stelle ist noch ein neuer Film rund um die American Girl Dolls in Arbeit, während ein „bodenständiger und düsterer“ Hot-Wheels-Film des gefeierten Regisseurs JJ Abrams ebenfalls in Vorbereitung ist.

Abrams ist nicht der einzige Regisseur, der neugierig darauf ist, die dunkle Seite der Besitztümer geliebter Kinder zu erforschen. Mattels in der Entwicklung befindlicher Barney-Film von Daniel Kaluuya wurde als „A24-artiger“ Film beschrieben, der „surrealistisch“ im Sinne von Charlie Kaufman und Spike Jonze sein wird.