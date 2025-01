Einer der wunderbarsten, seltsamsten Filme des Sundance Film Festivals 2024 feiert im Januar sein Kinodebüt. Und der erste Trailer dazu Liebe micheine Jahrtausende umspannende Liebesgeschichte mit Kristen Stewart und Steven Yeun in den Hauptrollen, fängt einen Teil dieser entzückenden Fremdartigkeit ein.

Liebe mich beginnt lange nach dem Aussterben der Menschheit, als eine technologisch fortschrittliche Boje (gespielt von Stewart) virtuellen Kontakt mit einem Satelliten aufnimmt, der den Planeten umkreist und das gesamte Wissen der Menschheit enthält (Yeun). Schließlich lernen die Boje und der Satellit, eine engere Verbindung herzustellen, während wir erfahren, dass die Menschheit zwar verschwunden sein mag, ihr Erbe aber immer noch weiterlebt.

Unsere vollständige Rezension von Liebe mich kann hier nachgelesen werden. Schauen Sie sich auch die Kapselrezensionen aller Filme an, die wir letztes Jahr beim Sundance Film Festival gesehen haben.

Stewarts nächstes angekündigtes Projekt ist das trippig klingende Vampirdrama Fleisch der Götterneben Oscar Isaac. Yeun wird unterdessen auch in Bong Joon-hos mit Spannung erwartetem Film zu sehen sein Micky 17mit Robert Pattinson.

Schauen Sie sich den vollständigen Trailer an Liebe michunter der Regie von Sam Zuchero und Andy Zuchero, unten. Der Film kommt am 31. Januar 2025 in die Kinos.