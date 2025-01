Jason Momoa hat Jahre damit verbracht, Aquaman im DC-Filmuniversum vor James Gunn zu verkörpern, und jetzt sieht es so aus, als würden Gunn und Co. ihn mitnehmen, wenn sie versuchen, das Franchise neu zu starten – wenn auch als eine andere Figur.

Wie Deadline bestätigte, wird Momoa im kommenden Film die Rolle des Lobo spielen Supergirl: Frau von morgenwas die erste Darstellung des Charakters auf dem Bildschirm markiert. Ersteres Game of Thrones Der Schauspieler wurde oft mit Lobos üblicher Darstellung verglichen, und Momoa selbst hat in der Vergangenheit sogar Interesse an der Rolle bekundet.

„Ich sammle Comics und mache nicht mehr so ​​viel, aber (Lobo) war immer mein Favorit und ich wollte immer Lobo spielen, weil ich dachte: ‚Hallo?‘ „Es ist die perfekte Rolle.“ … Wenn sie mich anrufen und bitten, ihn zu spielen, ist das verdammt noch mal, ja“, postete Momoa auf Instagram und übernahm das Zitat aus einem früheren Interview. Neben dem Ausschnitt kommentierte Momoa einfach: „Sie haben angerufen.“

Über das bevorstehende Supergirl-Projekt ist außer ein paar wichtigen Personaldetails wenig bekannt. Außerhalb von Momoas Besetzung der gewalttätigen Antiheldin Milly Alcock (Haus des Drachen) wird die Hauptrolle übernehmen und Matthias Schoenaerts wird den Bösewicht Krem aus den Gelben Hügeln spielen. Craig Gillespie soll Regie führen und Ana Nogueira war für das Drehbuch verantwortlich.

Supergirl: Frau von morgen soll am 26. Juni 2026 in die Kinos kommen. Den ersten Vorgeschmack darauf, was es zum neuen DC-Filmuniversum beitragen wird, wird wahrscheinlich über Gunn’s kommen Übermensch Film, dessen erster Trailer gerade veröffentlicht wurde und der am 11. Juli 2025 erscheinen soll.

Lobo ist nur die neueste hochkarätige Rolle für Momoa. Zusätzlich zu den Aquaman Filme, er hat in Franchises wie mitgewirkt Düne Und Der Schnell und wütend. Er wird auch im kommenden Videospielfilm zu sehen sein Ein Minecraft-Film.